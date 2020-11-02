竹市最大規模歷建修復工程　將軍村二期獲補助1.78億

▲將軍村開放圖書資訊園區第二期修復工程今日開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「將軍村開放圖書資訊園區」是新竹市有史以來最大規模歷史建物修復，共有15棟歷史建築，去年已修復3棟建築並由廠商進駐營運，成東區重要眷村文化據點，文化部也核定補助市府第二期修復工程1.78億，續修復12棟建築，今日開工，預訂於111年6月完工，同樣園區將融入工藝、生活、科普等概念，串連鄰近第六燃料廠、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館，打造完整「眷村文化聚落」。

新竹市副市長沈慧虹出席開工典禮時感謝文化部支持，一期投入6,600萬、二期再獲核定1.78億經費，園區整體投入超過2.4億，是新竹市有史以來最大規模歷史建築修復工程，期待完成後，讓整座園區不只是歷建，更是一個生活的圖書館。將軍村原住戶代表宋樹人致詞感性表示，將軍村修復後的樣貌，比他想像中的更加美好，感謝市府、建築師、營運團隊的努力，將軍村修復工程除了保留眷村風貌，也融入文化、藝術等元素，賦予將軍村新的活力，大家彼此合作、包容，就能激盪出更美的火花。

新竹市文化局表示，位於東區赤土崎的金城新村俗稱「將軍村」，是國家為照顧823砲戰的將領及其家眷，依照「美軍顧問團宿舍」規格興建。過去有89戶，如今遺留下的是15戶將領之家，即便經歷眷改，在地居民仍對大樹、庭院都有深厚情感，因此市長林智堅上任後致力於保存、修復，將昔日將軍村改造為屬於民眾的公共空間。

文化局表示，將軍村的15棟建物已於104年登錄為歷建，並著手規劃修復，第一期工程已修復「生活學」、「慢食學」及「修復學」三棟房舍，108年6月底由厚食聚落負責營運，除了每週日下午有免費導覽，還有翟九麵館、拾米豐瓶及影咖啡等店家進駐，戶外空間則打造成結合小農市集、可食地景的「大地圖書館」，並固定於週末舉辦文創市集，吸引許多民眾前來休憩。

文化局表示，一期園區整建後，不僅成為時下熱門的IG打卡景點、文創據點，陸續獲得「2019年第七屆台灣景觀大賞」優質獎及「Shopping Design設計雜誌百大設計獎」殊榮，更是國外貴賓來訪時，認識眷村文化最佳去處。

文化局表示，第二期12棟眷舍預計將轉型為百工學、時代學、發酵學、住民學、共生學、城市學、大地學、氣候學、食農學、探索學、未來學、社企學等主題館，呈現知識的多元樣貌，也提供民眾不同的體驗，將老眷村打造成為一本巨型的生活百科。