2021台灣燈會掀未來風　雙主燈、六大燈區打造城市型燈會

▲義大利藝術家Daniel Monteverde設計東大路迎賓門。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021台灣燈會由交通部觀光局及新竹市主辦，展期訂於110年2月26日起至110年3月7日止，主題為「未來風Hsinchu Style」，融合科技藝術、在地文化內容，讓新竹市幻化成當代大型藝廊，帶給民眾全新的燈會新時代，另市民關心燈會封閉市區道路及進出問題，市府指出，關於市民最關心的交通問題，市區將於特定時段進行車輛管制，但針對管制區範圍內居民會另發通行證，降低管制影響。

本屆台灣燈會以「雙主燈」與「六大燈區」為規劃核心，範圍囊括火車站、護城河、新竹綠園道、東大路、隆恩圳、新竹公園等區域，火車站及護城河燈區以「歷史文化」為子題，將古蹟、歷史建築轉譯為光彩奪目的藝術品，諸如新竹州廳、新竹火車站、市役所、有樂館等建物，透過光雕藝術重新演繹，將展現完全不一樣的新風貌。

除了交通部觀光局位於錦華公園的主燈外，國定古蹟東門城更變身為戶外環形劇場，作為新竹市主燈，東門城成為主角，融合視覺藝術、表演藝術、建築結構等專業跨界協作，打破領域界線，搭配光雕與具文化深度之視覺投影內容，並加入國際性展演，創造造前所未見的感官盛宴，絕無僅有的多元賞燈體驗，精采絕倫，不容錯過。

新竹市長林智堅表示，台灣燈會首度於新竹市辦理，對於市民而言別具意義。新竹市近年將美學、設計融入城市發展，無論是市民或來訪旅客漫步在街道上，皆能有感體會新竹市變得更美、更好了。明年，台灣燈會將成為新竹市城市美學的期中考，打破過去傳統燈會將燈區設置於空地的作法，在2021台灣燈會期間，城市就是燈區，街道即是光環境，要將新竹市的設計力、藝術力寫入都市紋理，一次迸發，讓全世界看見新竹市軟實力正要起飛。

文化局局長黃竫蕙表示，本屆燈會匯聚各方好手，除了國內菁英外，更引入國際團隊，為新竹市量身訂做專屬於「2021台灣燈會 新竹市」的創作。例如東大路軸線、隆恩圳燈區以「科技未來」為子題，邀請到義大利藝術家Daniel Monteverde設計東大路迎賓門；車站燈區邀請日本NAKED創意團隊及德國柏林節策展團隊，打造全新光雕作品；中央公園及三民公園則由國立交通大學、國立清華大學教師聯手，運用環境數據轉化為大型藝術裝置；隆恩圳燈區則透過國際徵件，選出適宜水域環境之藝術作品，總計31個國家74件作品投件，選出6件，競爭激烈，展出皆是一時之選，值得期待。

新竹公園為交通部觀光局所屬燈區，包含副燈與各種多元經典傳藝燈區；護城河於河域環境設置光藝術裝置，呼應步行城市的主軸，讓民眾優雅漫步於城區欣賞藝術；新竹綠園道為文化燈區，由客家燈區、原住民燈區、新住民燈區、農創燈區所組成，以各族群眼光重新詮釋藝術、都市、自然環境、人文互動的關係，讓民眾走入不同的燈藝世界。

交通處處長倪茂榮表示，2021台灣燈會是城市型燈會，舊城區即是燈區，且舊城區有豐富古蹟群、美食及觀光景點，為了確保賞燈品質與安全，將以人為本規劃行人徒步區，讓遊客可以安心、舒適漫步賞燈。

燈會期間預估平均每日將吸引18萬人參觀，在228連假尖峰日上看23.5萬人，由於台鐵新竹車站位於燈區，為賞燈熱門交通方式首選，預估單日可達9萬人，高鐵也將有3.5萬人。因此，燈會交通疏運計畫將以大眾運輸為優先，鼓勵遊客搭乘台鐵、高鐵及接駁車前往會場。

此外，市府也在西濱、茄苳景觀大道、頭前溪左岸等處規劃約10,450格汽車停車格，燈區周邊規劃約6,000格機車格，搭配760輛接駁車、接駁車專用道及2處轉運站，快速將民眾輸送往返燈區，同時也準備250輛預備車輛，確保散場大量集中人潮能在最短時間內疏運返家。

許多市民關心燈會封閉市區道路及進出問題，交通處長倪茂榮也表示，為確保市區交通秩序，將於人潮較多的時段進行車輛管制，但針對管制區範圍內居民會另發通行證，降低管制影響。

交通處長倪茂榮表示，目前相關細部規劃都尚在研議中，待規劃完成後將於受影響範圍舉辦地方說明會，以利民眾了解及配合。

此外，市府更將藉由2021台灣燈會改善城市景觀，屏除過往煙火式的一次性活動型態，重新盤點市區步行動線，並檢視新竹市街道光環境等，要讓活動結束後，為全體市民留下更全面的遊憩環境、交通系統等，讓新竹市更適宜人居，並驅動城市觀光，成為國際文化觀光重點城市。

歡迎民眾於活動期間前來參加「2021台灣燈會 新竹市」，進入光藝術絢爛世界，搖擺科技未來風！詳情請上新竹市文化局網站，或洽詢專線03-5332841、撥打1999為民服務專線。