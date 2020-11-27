今起連2波冷高壓襲台！周末最冷探16度　下周「回暖一天」又變冷

▲今起天氣轉冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周持續受到東北季風影響，各地氣溫較涼。中央氣象局表示，周日、周一的清晨是冷空氣最強的時間，預計北台灣低溫將下探16度，白天高溫也僅約20度。氣象專家彭啟明指出，下周二冷高壓東移，將暫時緩解冷空氣，但下周四又有一波冷高壓南下，屆時天氣將會再度轉冷。

氣象局預報員官欣平表示，東北季風今日開始增強，明天開始影響北、東部，在降雨部分，桃園以北、東半部容易有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區容易整天飄著綿綿細雨，有局部大雨發生機率，不過到了竹苗一帶天氣就較為乾冷，沒下雨的地區氣溫也會較高。

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官欣平指出，未來一周各地偏涼，尤其北台灣感受最明顯，預計在周日、周一的清晨是冷空氣最強的時間，中部以北與東北部低溫約16到19度、南部與花東地區19到21度。而白天高溫北台灣降幅較大，今日約23到24度，明日開始降到約20度，中南部則仍有27到28度高溫，須注意早晚溫差。

▲未來一周桃園以北降雨機率大。（圖／記者李毓康攝）

彭啟明表示，這波的低溫較低的時間點在周末到下周一，預計桃竹苗以北宜蘭，都市地區低溫可能下看 16、17度，空曠地區低溫有機會跌到14、15度，其他中南部的低溫也有機會下看18、20度，北部白天回溫也有限，今天周五開始，北部東半部高溫頂多到22、23度，和昨天落差很大，中南部仍有27、29度。

而雨勢上，這波東北風也伴隨前緣的水氣，配合上地形，迎風面的新北市北海岸到基隆宜蘭，以及花蓮北部，也都持續會有雨勢，預期這波將會持續一周，都會有水氣在北部及東半部盤據。

▲氣象局針對新北、基隆、宜蘭發布大雨特報。（圖／氣象局）

以目前預測來看，未來兩周都還會有新的冷空氣南下，還會有再往下滑的機會。這波冷高壓，到下周二時逐步東移，會暫時緩解冷空氣，不過台灣還暫時不會顯著回溫，大致仍維持東北風的天氣，而下周四五開始，又有機會有波冷高壓再南下，又會再轉冷，冷高壓會一波波南下，溫度也會持續下滑，短時間內找不到顯著回暖的時機。