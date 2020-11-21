周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

記者李宜秦／台北報導

終於又可穿冬衣了！中央氣象局表示，隨著東北風增強，今日東北部水氣增加，各地氣溫略降，明晚又有一波東北風增強，北部、東半部降雨機率增加，而下周五則將迎來東北季風，各地氣溫降幅較明顯，北台灣低溫約19度，高溫也僅24度，與明日的31度高溫相比，等於驟降7度。

▲明日白天短暫回溫，西半部多雲到晴。（圖／記者李宜秦攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員林定宜表示，明天東北風稍微減弱，白天氣溫回升，東半部、大台北地區雨勢趨緩，不過明晚開始到周二，東北風再度增強，東北部地區又會有局部大雨，北台灣再轉濕涼。

林定宜表示，未來兩三天各地早晚低溫約20到23度，明日白天高溫回升，西半部可達30度以上，東半部也約28到29度，其中中南部可能出現32度以上高溫。

▲明晚開始東北風增強。（圖／氣象局）

林定宜表示，周三、四東北風減弱，各地氣溫再度回升，僅剩東半部、大台北山區有短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴天氣型態，這兩天的水氣相對較少，天氣較為穩定。

林定宜指出，周五、六則會受東北季風影響，北部、東北部明顯轉涼有雨，其他地區則是早晚較涼，屆時北台灣低溫約19度，高溫約23到24度，而中南部高溫仍有28到30度。