　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者李宜秦／台北報導

終於又可穿冬衣了！中央氣象局表示，隨著東北風增強，今日東北部水氣增加，各地氣溫略降，明晚又有一波東北風增強，北部、東半部降雨機率增加，而下周五則將迎來東北季風，各地氣溫降幅較明顯，北台灣低溫約19度，高溫也僅24度，與明日的31度高溫相比，等於驟降7度。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,國旅客,出遊,好天氣,放晴。（圖／記者李宜秦攝）

▲明日白天短暫回溫，西半部多雲到晴。（圖／記者李宜秦攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員林定宜表示，明天東北風稍微減弱，白天氣溫回升，東半部、大台北地區雨勢趨緩，不過明晚開始到周二，東北風再度增強，東北部地區又會有局部大雨，北台灣再轉濕涼。

林定宜表示，未來兩三天各地早晚低溫約20到23度，明日白天高溫回升，西半部可達30度以上，東半部也約28到29度，其中中南部可能出現32度以上高溫。

▲地面天氣圖。（圖／氣象局）

▲明晚開始東北風增強。（圖／氣象局）

林定宜表示，周三、四東北風減弱，各地氣溫再度回升，僅剩東半部、大台北山區有短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴天氣型態，這兩天的水氣相對較少，天氣較為穩定。

林定宜指出，周五、六則會受東北季風影響，北部、東北部明顯轉涼有雨，其他地區則是早晚較涼，屆時北台灣低溫約19度，高溫約23到24度，而中南部高溫仍有28到30度。

ET快訊
4歲女童遭同學持棍性侵4個月！班導離職　一查結果大逆轉
金馬／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆
金馬／瑤瑤辣爆紅毯「中間切開」　開衩狂露大腿根部！
孟子73代孫女預告金馬戰袍！深V「炸出超兇雪球」
金馬／大鶴紅毯主持「講話含滷蛋」！　網傻眼開酸
金馬／3位高帥歐巴踏上紅毯！　一現身帥到尖叫聲爆棚
騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬「懸賞50萬」淚求協尋
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

「2惱人規則」逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是！網嗆離職

爽當大富婆！「4星座女」2021年將賺翻...數錢「作夢都會笑」

2020根與芽動物嘉年華　二仁溪河堤路盛大舉辦

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！專家：在台開打「兒童非優先對象」

周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

2020中風防治路跑　引領病友一起跑入陽光感受生命美好

1年講沒5句話「女同事喜餅突襲」　原來喜帖寄mail！她傻：啥心態

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

等30秒嫌太久！奧客爆氣要客訴　店員不服嗆：倚老賣老...身分曝光

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

約曖昧對象看夜景！計畫「浪漫告白」　女1句話他秒崩潰：全毀了

「2惱人規則」逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是！網嗆離職

爽當大富婆！「4星座女」2021年將賺翻...數錢「作夢都會笑」

2020根與芽動物嘉年華　二仁溪河堤路盛大舉辦

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！專家：在台開打「兒童非優先對象」

周末白天短暫回溫！西半部飆30°C↑　下周「迎東北季風」高溫驟降

2020中風防治路跑　引領病友一起跑入陽光感受生命美好

1年講沒5句話「女同事喜餅突襲」　原來喜帖寄mail！她傻：啥心態

房東收租更方便！　內政部推社會住宅包租代管享「333好康獎勵」

清華女大生學餐遭性騷！詛咒學弟「我要讓你死」　案情逆轉慘被肉搜

金馬獎／陳昊森、曾敬驊來了！　《刻你》現身紅毯尖叫聲停不了

金馬・紅毯／范少勳合身西裝大長腿全現形　「逗號瀏海」殺爆少女心

金馬獎／郭書瑤火辣開中洞！　轉身辣翻「下半身渾圓形狀」露出來

金馬・紅毯／郭書瑤左右半球胸線全露　秀美腿被指「很壯」

金馬獎／陳雪甄「深V開到腰」雙球狂搖！　一秒突變…當場翻白眼中邪

西門町驚傳隨機傷人！25歲男「液體潑臉」攻擊　她砸菜籃救男友

YAMAHA CUP／文華「小坦克」擋下多次射門　關鍵原因是不怕球

薩摩耶挑玩具「招待宅配叔叔」　一轉頭人走了...牠呆望門口失神

生活熱門新聞

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

存摺台語怎麼唸？正解曝光：不是「口座」

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

大學班花傳「1句話」約他嗨翻！過來人秒懂

全聯再有買一送一　網讚夢幻組合

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

麥味登上櫃　抽中一張現賺3.3萬

買蛋糕9天後打折　他狂怒逼退貨

他體會婆媳生活　2個月後崩潰

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

豪雨炸宜蘭！東北風接力來「北台三變天」　3縣市防豪大雨

店員狂聊天加過頭　他「魔人舉動」被讚爆

「喜宴二手洋裝800元」賣家喊200！網嗆可憐

更多熱門

相關新聞

實名制口罩增量降價！明年元旦起「14天10片」

實名制口罩增量降價！明年元旦起「14天10片」

實名制口罩將增量又降價！目前實名制口罩14天可以購買9片，每片5元。食藥署長吳秀梅今（21）日表示，規劃從明年元旦開始改為14天可購買10片，每片降為4元。且會由廠商直接做好10片包裝送藥局販售，讓藥師可以不用再辛苦包口罩。

9月中油發票找出來！　可能中機車機票「月底兌換截止」

9月中油發票找出來！　可能中機車機票「月底兌換截止」

即／國道3號行車糾紛！2駕駛下車鐵棍互毆

即／國道3號行車糾紛！2駕駛下車鐵棍互毆

快訊／賀「台美5年合作MOU簽了」　蔡英文：真朋友真進展

快訊／賀「台美5年合作MOU簽了」　蔡英文：真朋友真進展

老公月薪30萬！婆家送北市房　親媽卻嫌沒用

老公月薪30萬！婆家送北市房　親媽卻嫌沒用

關鍵字：

東北風低溫下雨影音

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

妥瑞症粉絲淚控蔡依林工作人員包圍霸凌

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

「台中米娜」IKEA裸拍…掌鏡廚師也遭逮！2人下場曝

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

「4千年一遇美女」右臉真面目現形

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

網友問台塑、中油加哪間討論熱烈

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面