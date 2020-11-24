台灣今年是「冷冬」！　氣象局揭1現象發展：氣溫偏低、估有寒流

▲反聖嬰現象發展中，氣象局預估今年冬天偏乾冷。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局今（24）日舉行冬季展望記者會，預測未來一季台灣平均氣溫接近正常，雨量則以偏少至正常機率較大。氣象局進一步指出，反聖嬰現象將持續發展至冬季，通常來講，北邊乾冷空氣容易下來，使得台灣冬季溫度偏低，西半部雨量偏少。

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▲氣象局冬季展望記者會。（圖／翻攝氣象局直播）

展望未來一季，氣象局預報中心主任呂國臣指出，由於目前熱帶中東太平洋附近海溫明顯偏冷，反聖嬰正在發展且預測可維持至冬季，甚至到明年春天。

根據分析過去歷史資料表示，反聖嬰年的台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵；另經檢視各類模式的預報，氣象局研判今年冬季（109年12月至110年2月）平均氣溫將接近正常，雨量則以偏少至正常的機率較大。

▲氣象局預報中心主任呂國臣說明今年冬季天氣展望。（圖／記者黃國霖攝）

呂國臣說，就今年情況來看，屬於反聖嬰年，大環境來講有利於北邊冷空氣下來，估計冬天還是會有寒流下來。另外，反聖嬰隔年春季，東亞沿岸東北風較強，通常來說，台灣東半部較冷，西南部雨量偏少訊號顯著。惟不同反聖嬰年份對台灣的影響或有顯著不同，且氣候模式預報亦有較高的不確定性，氣象局將持續滾動式更新預報。

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