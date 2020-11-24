冬衣準備起來！「低溫15°C」強冷空氣周五晚襲　一張圖看變多冷

▲周五晚起強烈東北季風南下，周末北部的低溫將下探16-18度，空曠地區只剩下15度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

把握溫暖天氣！天氣風險公司指出，周五晚起強烈東北季風南下，周末北部的低溫將下探16-18度，空曠地區只剩下15度，算是入秋後最強的一波冷空氣，「周五至周末氣溫像坐溜滑梯」。

天氣風險今PO出台北市一周氣溫趨勢圖指出，從圖中可以明顯看到，以台北市為例，周五前氣溫逐漸回升，但周五至周末氣溫像坐溜滑梯。

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▲周五晚起明顯降溫、轉雨，周末北東低溫探16度。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險表示，周五晚間起，受到強烈東北季風南下，周末北部低溫將下探16-18度，空曠地區只剩下15度，算是入秋後最強的一波冷空氣。同時北部、宜蘭降雨機率都偏高，會是濕濕冷冷的天氣。

至於中南部天氣依然多雲到晴，但周五後也會明顯變涼，尤其是周末的早晚低溫大約在17-20度，跟現在暖暖的感覺會差很多，冬衣的裝備可以準備起來了。

▲氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者黃國霖攝）

氣象局簡任技正伍婉華則表示，明後天東北風減弱，北部、東北部高溫回升2-3度，但周五起東北季風強度再度增強，各地溫度將變更涼冷，北台灣最為明顯。

周末北部、東北部高溫下降剩19-20度，中部、東部高溫則會下降約4-5度，南部、東南部高溫也會降2-3度；低溫部分，北部、東北部下探17度，其他地區低溫也僅19度。

▲一張圖看一周氣溫變化趨勢。（圖／中央氣象局）

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