0元禮金吃喜宴「爽抽捧花」...新娘高EQ緩頰　真相曝光惹怒親友

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前在閨蜜的婚宴上，擔任收禮金的角色，當天有位新娘的前同事（簡稱C小姐）攜伴來參加；重點是，對方在完全沒包禮金的情況下，一下拿禮物，後來又參加抽捧花，儘管女主角高EQ緩頰，但真相讓眾親友氣炸。

女網友在dcard娓娓道來，當天婚禮現場有一點混亂，加上是男女合辦，收禮處多少會忙不過來，就這樣遇到了新娘工作的前助理C小姐，「她一到禮金桌，只拿出喜餅卡，拿到餅後就跟著她的朋友一起消失了，因為同時有2、3位客人放紅包，所以當時不太確定，直到逐一核對禮金簿後，才發現她真的沒包。」

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在確定的當下，女網友便將此事回報給新娘，不過新娘馬上替對方講話，「她可能也不好過，沒關係。」後來，那位C小姐拿了禮物，還上台玩抽捧花遊戲，讓她忍不住想吐槽，「整個有吃又有拿，新娘把她當好朋友，結果對方這樣回報，我們也是傻眼。」

事後，新娘發現，C小姐在臉書上狂po出遊、消費性質的炫耀文，但仍委婉給了台階，主動詢問禮金簿上沒有看到她的名字，是否是漏寫了，希望補寫上去，結果對方只回了「我沒有包......」，然後給個做錯事的貼圖，便結束這回合。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原po不禁怒道，「真的是一場婚禮看清一個人欸！在身邊看她忙成這樣，卻遇到這樣的人，我們都覺得新娘超級可憐的，怎麼會遇到這樣態度的朋友，最近要辦婚宴的大家，真的要小心這種人啊！」

另外，女網友也解釋，主要在意的只是態度問題，並非禮金多寡、或開銷是否能打平，況且當天的賓客都是自行填表說要參加的，並沒有硬炸的情況存在。

對此，網友們也搖頭直呼，「還記得之前有一組很有名的喜宴蟑螂母女檔」、「我自己也遇過包1200來一家三口的」、「我大姐結婚一桌10個親戚來，只包2000...還打包一堆菜走，跟拿了一堆糖果，還問有沒有多的喜餅可以拿，我們家人全都超傻眼」、「厚臉皮真的沒有極限」、「難怪現在的人越來越不想結婚」、「我滿喜歡新娘的心態的」。