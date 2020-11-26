12月起「平日跟團玩」有補助！交通部承諾：明天公布方案細節

▲觀光局推動國旅補助刺激旅遊景氣。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃推動「冬季平日團遊」、「春節孝親方案」等國旅補助，其中春節孝親方案昨日已公布實施細節，觀光局長張錫聰今日表示，冬季平日團遊補助方案已完成，待交通部核定，交通部長林佳龍承諾，方案明日就會對外公布。

觀光局為振興國旅，將於明年2月8日至13日間，推出創新過年住宿補助方案，55歲以上本國國民可使用補助，適用補助的縣市包括北北基桃竹等6縣市，民眾須由6縣市以外的縣市，搭乘高鐵、台鐵或國道客運這3類大眾運輸工具前往6縣市，才可享有補助，每晚每房可補1500元，最多可使用4晚、可享6000元補助。

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立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍、觀光局長張錫聰等人列席報告。立委林俊憲指出，春節孝親方案僅補助北台灣，對南台灣是否有不公平的疑慮。

▲觀光局將於下月推出平日團遊補助計畫。（圖／記者李宜秦攝）

對此，林佳龍表示，這是因為安心旅遊期間，北台灣受益有限，且往年春節民眾都會往中南部跑，若不投入資源，屆時北部會更冷，因此交通部要雪中送炭。若中南部地區也有縣市推出創新方案，交通部都會給予支持。

林俊憲表示，冬季平日團遊專案至今仍未公布，然而由於補助時間為12、1月，期間正好有元旦跨年連假，有出遊意願的民眾都會提早規劃，旅宿、餐廳都已預訂，觀光局卻遲遲不公佈補助方案，對提早規劃由成的民眾會相當不便。

張錫聰表示，冬季平日團遊補助方案已定案，將於12月1日起到1月31日實施，目前方案正交由交通部核定中，待交通部核可，近幾日就會對外公告補助細節。另外林佳龍也說，明天前會要求觀光局正式公布冬季平日團遊方案細節。