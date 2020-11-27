　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

破解「阿茲海默症」關鍵！　中研院揪出疾病惡化的蛋白質幫凶

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 破解「阿茲海默症」關鍵！　中研院揪出疾病惡化的蛋白質幫凶 。（圖／中央研究院提供）

▲陳韻如團隊近期首度發現並證實，促使阿茲海默症更加惡化的關鍵機制為大腦中的蛋白質──TDP-43 。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

阿茲海默症好發於65歲以上年長者，常造成患者及親友生活的嚴重負擔。中央研究院基因體研究中心副研究員陳韻如團隊近期首度發現並證實，促使阿茲海默症更加惡化的關鍵機制為大腦中的蛋白質──TDP-43。此研究有助於掌握更多阿茲海默症的發病特徵及機制，未來可望透過此一蛋白質，為神經退化疾病尋找診斷及治療的新方法。

陳韻如表示，全球約5,000萬名失智症患者之中，有將近六、七成都是阿茲海默症病人。病患的記憶力、語言、空間感等認知功能會逐漸退化而影響生活。然而，目前對阿茲海默症的科學認識，尚未能研發出有效的治療藥物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳韻如說，腦神經相關疾病多起因於大腦囤積不良的蛋白質，過去的科學家認為，阿茲海默症起因於腦組織無法發揮清運功能，出現乙型類澱粉蛋白質Aβ（Amyloid Beta）及Tau蛋白的錯誤堆積、纖維化。直到近年，開始有新研究發現，約有30%到57%阿茲海默症患者，腦內有另一種蛋白質囤積──TDP-43，而這些患者通常會有更嚴重的記憶喪失及海馬迴萎縮。

▲▼ 破解「阿茲海默症」關鍵！　中研院揪出疾病惡化的蛋白質幫凶 。（圖／中央研究院提供）

▲顏色越深代表細胞發炎越嚴重 (下方為定量圖) 。（圖／中央研究院提供）

針對可疑的蛋白質TDP-43，陳韻如團隊透過多種生物化學及生物物理實驗證實，TDP-43會與Aβ結合，誘發Aβ寡聚體的形成，雖然這種寡聚體可延緩Aβ的纖維化，但其對神經系統的傷害比纖維化更大。因此可知，讓阿茲海默症加速惡化的，已非Aβ纖維化，而是纖維化過程中的中間產物Aβ寡聚體，而蛋白質TDP-43，就在其中扮演著催化、促成的共犯角色。

為了實際測試TDP-43對記憶力產生的影響，研究團隊先運用電生理實驗，發現小鼠腦部負責傳遞訊息的神經突觸受到了損傷；接著，再於活體小鼠的水迷宮實驗中觀察到，訓練有素的小鼠，在注射TDP-43蛋白後，會迷失在水迷宮中，找不到上岸的路。代表小鼠腦內負責記憶環境和空間方位的部份退化了。而解剖後也發現，小鼠腦神經細胞內的TDP-43與Aβ的確有交互作用，並在腦部留下嚴重的發炎痕跡，這些病徵都與阿茲海默症一致。

▲▼ 破解「阿茲海默症」關鍵！　中研院揪出疾病惡化的蛋白質幫凶 。（圖／中央研究院提供）

▲看紅線與藍線_線越低代表負責傳遞訊息的神經突觸受到了越大的損傷。（圖／中央研究院提供）

陳韻如表示，從小鼠實驗中可得知，TDP-43會使阿茲海默症惡化約2倍。而研究團隊的目標是找出TDP-43與Aβ之間的交互作用，建立二者的調節機制，如果可以修正Aβ錯誤折疊及堆積的路徑，那麼，會毒害細胞中間產物就不會越積越多，也就有助於阿茲海默症的診斷及治療。

陳韻如表示，「我們發現TDP-43在阿茲海默症裡扮演多重的角色：一方面會直接與Aβ反應誘發Aβ寡聚體形成，造成神經突觸功能障礙，以及記憶受損；另一方面TDP-43也會增加腦部發炎反應，讓患者對於空間的記憶能力降低。」目前，研究團隊已經透過核磁共振等方式掌握TDP-43和Aβ的互動區域，未來將持續研究，尋找可望突破TDP-43、解決阿茲海默症、漸凍症及相關腦神經退化疾病的機會。

此研究成果已於今（2020）年11月23日發表於《自然通訊》（Nature Communications）。

ET快訊
逆轉？單親媽勒斃兒女判死　友踢爆內幕：整天睡覺不工作
快訊／淡水16歲少女失聯2天！母急壞　公布照片協尋
林莎圍裙裡面「沒穿內衣」！　網驚：掉出來了　
快訊／艦指部水下訓練　海軍中士溺水！救起無心跳
快訊／高雄警勤指中心主任猝逝！　搶救1hr不治
夫「直播殺妻+2女兒」最終判無期！單親媽卻判死…律師怒了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

胸悶胸痛=心肌梗塞？醫：肺栓塞難以第一時間發現…會要人命

叫UE「餐點放門口」直接消失！他對看外送員…下秒錯愕：加速跑了

兒子分手！她不捨女方「帶走無緣狗孫」　網歪樓：把兒子趕出去

瑤瑤、舒舒都愛她！美姬阿姨罩旺事業線　靠內衣還清千萬債

夫吃軟飯！婆婆不給離婚嗆「拿出碩士生的智慧」！媳哭：放我一馬　

摩天輪網美300字聲明：我都不講話真的當我塑膠　做人剛好就好

期中考可帶小抄！台大女「抄滿3張A4」筆記曝光…網全跪了

12/1起「平日跟團玩」有補助！獎助辦法出爐　每團可補1.5萬元

破解「阿茲海默症」關鍵！　中研院揪出疾病惡化的蛋白質幫凶

東北季風明天更強！冷空氣「最強時間點」曝　北台灣低溫探16度

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

每30秒就有1人感染新冠肺炎！　法封城1個月...出門得憑通行單

胸悶胸痛=心肌梗塞？醫：肺栓塞難以第一時間發現…會要人命

叫UE「餐點放門口」直接消失！他對看外送員…下秒錯愕：加速跑了

兒子分手！她不捨女方「帶走無緣狗孫」　網歪樓：把兒子趕出去

瑤瑤、舒舒都愛她！美姬阿姨罩旺事業線　靠內衣還清千萬債

夫吃軟飯！婆婆不給離婚嗆「拿出碩士生的智慧」！媳哭：放我一馬　

摩天輪網美300字聲明：我都不講話真的當我塑膠　做人剛好就好

期中考可帶小抄！台大女「抄滿3張A4」筆記曝光…網全跪了

12/1起「平日跟團玩」有補助！獎助辦法出爐　每團可補1.5萬元

破解「阿茲海默症」關鍵！　中研院揪出疾病惡化的蛋白質幫凶

東北季風明天更強！冷空氣「最強時間點」曝　北台灣低溫探16度

紓困男拒戴口罩硬闖區公所　嗆完8字警秒冒出！下場曝光

吳宗憲：爸爸一直用身體扛下全部！　「得失隔一道牆」首吐悲傷事

噁揪3P逼錄實況重判5年9月　反年改大將喊冤：幕後必有黑手介入

把節食那套丟棄吧！「懶人減肥法」輕鬆瘦　只需改變10個生活小習慣

健保費率沒共識！　4.97%、5.47~5.52%「兩案併陳」供衛福部裁決

胸悶胸痛=心肌梗塞？醫：肺栓塞難以第一時間發現…會要人命

記者插嘴…川普怒斥：我還是美國總統！　不想討論再戰2024

叫UE「餐點放門口」直接消失！他對看外送員…下秒錯愕：加速跑了

兒子分手！她不捨女方「帶走無緣狗孫」　網歪樓：把兒子趕出去

男星急性心肌炎病危　不敢通知父母痛哭寫遺書

生活熱門新聞

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

爆乳妹公開酒店實況：有人消費只喝茶聞腳

好市多「11萬天價椅」！尊爵到炸出鈔票味

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

確診+14！指揮中心1400記者會說明

修門6顆螺絲收800　他怒：合理嗎

北台灣越晚越冷下探14℃　雨彈連噴7天

北台有感冷一周！明起高溫跌7°C

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

仙草店家「一句話」瞬間制伏屁孩

冷空氣暴跌9°C　彭啟明：有感入冬

正妹老師胸前渾圓形狀全露　網：想重修

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

更多熱門

相關新聞

白蘿蔔「熱量極低」挑選秘訣曝

白蘿蔔「熱量極低」挑選秘訣曝

有句俗語「冬吃蘿蔔夏吃薑，不怕醫生開藥方。」，農委會提到，在《本草綱目》裡，白玉蘿蔔有化積滯之效，以現代科學來說，蘿蔔熱量低，含大量維生素與纖維質，甚至有分解肉類脂肪的芥子油，還能促進腸胃蠕動。因此中、日、韓等地從古到今，都將蘿蔔視為「亞洲蔬菜之寶」。

赴外研究旅費執行率低　中研院明年大陸減列150萬元

赴外研究旅費執行率低　中研院明年大陸減列150萬元

台灣首研發新抗體直接殺死癌細胞

台灣首研發新抗體直接殺死癌細胞

「糖尿病」出現第三型！專家曝最新發現

「糖尿病」出現第三型！專家曝最新發現

好市多買櫛瓜！冰一夜「高蛋白狂蠕動」噁炸

好市多買櫛瓜！冰一夜「高蛋白狂蠕動」噁炸

關鍵字：

阿茲海默症中研院蛋白質

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

立院血腥混戰內臟豬皮噴滿地！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

爆乳妹公開酒店實況：有人消費只喝茶聞腳

公審情侶被洗版！網美委屈喊告　IG關了

揭高嘉瑜偷吃兒子零食！黃國昌9字回應

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

好市多「11萬天價椅」！尊爵到炸出鈔票味

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面