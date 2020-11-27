「杯葛蘇貞昌天經地義」　蔣萬安轟：執政黨佔領主席台強行開放萊豬

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌面臨立院國民黨團13度杯葛，民進黨立委27日佔據議場力爭讓蘇揆上台報告，國民黨則於議場排排站，朝野衝突一觸即發。蔣萬安批，在野黨杯葛、挑戰執政黨天經地義，藍營堅決反對開放萊豬，如今民進黨佔領主席台就表示要強行通過萊豬進口。藍營強調，依照議事規則，9點是國是論壇的時間，民進黨竟要當扼殺民主的幫兇，執政黨佔領主席台是非常奇怪的事情。

蔣萬安指出，國民黨只要求政府增加人力實地查廠、要求政府強制標示是否含萊劑，這點若執政黨都不願意做到，怎麼敢說你們站在人民角度守護食安，今天的場面是滑天下之大稽。

國民黨主席江啟臣表示，民進黨佔領主席台代表你們要開會，現在是國是論壇時間，但游錫堃遲遲不出現，民進黨的目的純粹是讓蘇貞昌報告呼攏帶過嗎？他更重複3次，請游錫堃院長出來主持國是論壇，讓議事進行下去。

國民黨黨團總召林為洲表示，阻擋蘇貞昌做施政報告，之前的12次阻擋，中間通過了前瞻預算報告、總預算報告、紓困防疫特別預算，國民黨的立場很清楚，國是論壇也要進行，阻擋的只有蘇貞昌上台施政報告這一件事，留給外界公斷。

林為洲指出，國民黨團要求的只有萊豬配套、先道歉再上台，以今昔環境、國際貿易架構不同為由，執意罔顧食安，過去民進黨說「食安不能交換經貿利益，誰開放誰下台」，請民進黨先道歉再上台，這樣的要求很超過嗎？

行政院長蘇貞昌第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委在議場上午7點時，就搶先佔領主席台與官員席，藍營則是在發言台前聚集並舉牌抗議，在藍、綠兩黨都自認做足演練準備後。林為洲率領黨團於議場內抗議民進黨沒收國是論壇、沒收民生法案、沒收760多項的報告事項，因此要求民進黨先道歉再上台報告，就是這麼簡單！

▲議場萊豬攻防，國民黨立委林為洲帶頭要求國是論壇。（圖／記者林敬旻攝）