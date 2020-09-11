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獲獎率僅萬分之2.2！　北區國稅局表揚32家績優營業人

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▲北區國稅局表揚32家績優營業人

▲北健有線電視總經理徐雪玲(右)受獎。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

獲獎率僅萬分之2.2，獲獎者能脫穎而出，相當不容易！北區國稅局11日於該局舉辦2020年度第2場績優營業人表揚活動。局長王绣忠說，桃園地區(含金馬地區)營業人高達147,938家，今年度獲選績優營業人共計32家，獲獎率僅萬分之2.2，相當不容易。

受獎的32家績優營業人有：本土知名家電品牌禾聯碩、全臺最大醫療用品通路商杏一醫療用品、桃園在地媒體傳播業者北健有線電視、童年歡笑記憶代名詞乖乖公司、跨國食品包裝加工廠利樂包裝公司、藝術活瓷品牌乾唐軒美術工藝公司、專業濃縮中藥廠科達製藥及金門縣陶瓷廠等32家企業。

▲北區國稅局表揚32家績優營業人

北健有線電視總經理徐雪玲表示，北健響應政府環保政策，從2011年推行電子發票以來，已經過近10年的時間，光是去年就開立了47萬3,674張電子發票，2015年還有收視戶的電子發票中了百萬獎金，更在年正式推動簡訊帳單的服務，以達到無紙化、節能減碳的環保目標，收視戶也不用再為帳單遺失而煩惱。

▲北區國稅局表揚32家績優營業人

王绣忠說，獲獎者除了誠實開立統一發票或電子發票並依法繳納稅捐外，最近2年須沒有違章欠稅紀錄，同時也沒有違反環保、勞工及食品安全衛生等相關法律情形，今天的公開表揚是對合法經營企業最大的鼓勵。頒獎典禮也邀請桃園地區會計師、記帳士、記帳及報稅代理人及會計學會代表等百餘人，一同觀禮見證績優營業人獲獎殊榮。

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