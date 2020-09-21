政府認證！宜蘭礁溪長榮等7公司...環保勞工繳稅都優質

▲▼北區國稅局21日表揚宜蘭地區誠實報繳稅績優的礁溪長榮酒店等7家公司。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

北區國稅局為感謝績優營業人依法誠實報繳稅、配合稅制與稅政之推動，21日於宜蘭分局舉辦「2020年度宜蘭地區績優營業人頒奬典禮暨拒絶私菸舞動舞動稅起來租稅宣導」活動」，2萬9千201家營業人中，脫穎而出獲表揚的包含礁溪長榮鳳凰酒店等7家績優公司。

「2020年度宜蘭地區績優營業人頒奬典禮暨拒絶私菸舞動舞動稅起來租稅宣導」活動」中，北區國稅局長王綉忠代表財政部長頒發獎盃，感謝宜蘭地區績優營業人積極配合政府統一發票政策及措施。此外，為了表達對所轄績優營業人的敬意與謝意，王綉忠亦代表北區國稅局致贈特別訂製的台華窯與藝術家陳士侯聯名合作《台灣阿嬤》蘭花骨瓷瓷盤，以象徵績優營業人堅毅不拔、不畏外在困難的台灣創業精神。

2020年宜蘭地區提報受獎的績優營業人是由29,201家營業人中遴選而來，獲獎家數由2019年的6家增加至7家，獲獎率從去年的萬分之2.1提升至萬分之2.4，獲獎者能脫穎而出，相當不容易，包含礁溪長榮鳳凰酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、廣進加油站、名牌食品公司、孝恩公司、東典環安科技公司及福寶冷凍食品公司。

獲獎者除了誠實開立統一發票或電子發票並依法繳納稅捐外，最近2年須沒有違章欠稅記錄，同時也沒有違反環保、勞工及食品安全衛生等相關法律情形，21日的公開表揚是對合法經營企業最大的鼓勵。

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