爬坡太耗電！3女高中生雨夜牽電動車　玉警暖心幫充電護送返家

▲員警了解女學生的困境後，先請3人至派出所休息。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局觀音派出所警員林永順日前擔服值班勤務，於20時許發現3名女學生牽著2輛電動車在花193縣道行走，適值夜間且天空下著雨，於是主動上前關心，原來3人所騎乘的電動車返家途中電量用罄，不知如何是好，幸好在員警協助下，平安將3人護送返家。

▲員警協助將車上電池取下充電。

警員林永順表示，女學生家住瑞穗鄉及玉里鎮德武部落，目前就讀高中，3人相約騎乘電動車至玉里鎮找同學，由於對電動車電量消耗情形不太了解，在瑞穗往玉里途中因行經爬坡路段過多，導致電量消耗速度比預期快速；返家途中行經花193縣道觀音段時，2輛電動車突然無預警的失去電力無法動彈。

▲3名女學生對員警熱心協助及關懷表示感謝，開心合影。

員警了解狀況後，立即請3人至派出所內暫歇，將車上電池取下充電，待電量充飽後，協助將電池裝回車上。另因適值夜間且下著雨，花193縣道車輛穿流不息，夜間光線亦為昏暗，顧及3位女學生的人身安危，由巡邏警員劉振德協助將3人分局平安護送返家；電動車隔日由家屬駛回。女學生3人對員警熱心協助及關懷非常感恩，家屬表示，員警夜間細心發現學生有異，主動上前關心，並將3人安全送返家，防止危害的發生，著實讓家長備感窩心。

分局長陳蔚文表示，為了讓民眾能夠安居樂業，營造安全無虞的環境是相當重要的，也是分局全體同仁共同努力的目標。建議民眾出遊前請做好行前規劃和車輛檢查，避免發生狀況求助無門，甚至造成憾事發生。

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