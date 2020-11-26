川普「敗選」後，推特每天狂掉粉　拜粉在飆漲！

▲世態炎涼。川普「敗選」狂掉粉，拜登粉絲數卻在飆升。(圖／路透、達志影像美聯社)

國際中心／綜合報導

《新聞周刊》25日報導，美國總統川普「敗選」後，正在流失去成千上萬的「推粉」。反之，拜登的粉粉數卻在飆長。 據指出，川普推特的粉絲數每天都在流失。自11月22日迄今，已有46000多名推特用戶「取消關注」川普。報導說：「現在看來，他的8800多萬推粉裡的一些人可能已經受夠了，因為粉絲數已經連續4天下降。」

根據追蹤社群媒體統計及分析的美國網站「社會前瞻」(Social Blade)資料，11月24日，川普推特帳號的粉絲數減少了12476人；11月23日，減少5979人；11月22日，減少19164人。

《新聞周刊》說，被競選對手拜登「擊敗」後，川普在白宮已經長日將盡，但他仍然繼續在推特上散播有關大選的錯誤訊息，這些訊息也引發人們猜測：川普離任後，他的推特帳號可能會迅速受限。

關注川普推特的同時，《新聞周刊》也拿拜登的帳號來做比較。報導說：「相較之下，儘管拜登的1980萬名拜粉數量仍遠遠落後於川普，但拜登推特粉絲數量似乎正在快速增加。」

據「社會前瞻」資料，光是在《新聞周刊》發布川普掉粉粉這則報導的同一天，拜登的推特帳號已獲得超過13萬新粉絲的關注。

目前，川普推特帳號粉絲數量為8886.2萬，拜登推特帳號粉絲數量為1992.2萬。