快訊／川普：選舉人團若投票給拜登　「我將離開白宮」

記者蔡儀潔/綜合報導

美國現任總統川普再有新動作,據英國天空新聞最新消息,川普表示,如果選舉團投票給當選總統拜登,他將離開白宮。不過,他也於當地時間26日上午感恩節當天,PO文表示這是一場百分之百被操縱的選舉,拜登不可能獲得8000多萬張普選票。

路透社引述消息指出,拜登預計於明年1月20日舉行就職典禮,而川普表示,如果拜登被選舉人團認定為選舉獲勝者,他將離開白宮。

不過,川普在美東時間26日上午10點44分(台灣時間26日晚間11點44分)在推特發文,稱「剛剛看了票數表。拜登絕不可能獲得8000萬張票。這是一場100%被操縱的選舉」。

這篇推文隨即被推特標記,指出文中關於選舉舞弊的說法有爭議。幾分鐘後,川普又轉發一則講述最高法院禁止紐約州以防疫限制宗教集會的裁決,大法官以5比4的表決結果,同意宗教團體提出的請求,並說「感恩節快樂!」。

