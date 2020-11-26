殯葬天王涉侵占2100萬善款！入袋狂買精品　龍巖李世聰夫妻遭約談

▲龍巖集團總裁李世聰涉公益侵占案遭約談，但因身體不適無法到案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

「殯葬天王」龍巖集團總裁李世聰和妻子劉萍，涉嫌從2013年到2019年間，透過「福澤慈善基金會」，每年挪用300萬元作為個人貸款、健保費、信用卡費以及購買精品私用，檢調26日依公益侵占等罪嫌，發動搜索約談李世聰夫妻等人，但李世聰因身體不適剛出院復健中，目前僅妻子劉萍和多名證人到案。

李世聰現年61歲，28年前創辦龍巖(5530)，靠借殼上市創立出百億殯葬王國，2013年曾登上《富比士》亞洲富豪榜41名，身家超過250億，他與妻子劉萍結髮30年，2人育有1子1女。日前曾有媒體報導李身體出狀況，但龍巖曾回應表示內容不實，已要求撤除(報導)並保留法律追訴權，如今因檢調搜索又讓李的健康問題浮上檯面。

檢調查出，李世聰與劉萍從2013年到2015年間，以公益捐贈名義，多次把龍巖公司款項撥到李世聰擔任負責人的龍巖基金會，再陸續流入劉萍創辦的福澤慈善基金會，每年度挪用300萬元，幫劉萍繳納個人信用卡費、貸款本息，或購買精品。

2016年到2019年間，李世聰再以龍巖基金會運作需要為由，出售基金會持有的龍巖公司股票，並將部分所得款項，以公益捐贈名義轉入福澤基金會，同樣是以每年度300萬元的額度，挪作劉萍繳稅、健保、電話費等各人支出，總計7年挪用2100萬元。

檢察官林俊廷26日指揮調查局台北市調處，兵分8路搜索，原定要約談李世聰夫妻，但李世聰因身體因素無法接受約談，目前僅有劉萍和多名證人到案。

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