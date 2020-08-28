必翔實業遭掏空　董座伍必翔與前妻蔣清明母女遭起訴

▲必翔實業董事長伍必翔涉掏空公司遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

電動車大廠必翔實業董事市長伍必翔，涉嫌與前妻、前董座蔣清明，分別為了衝高子公司業績並護盤，造成必翔損失約4億元，又挪用大陸子公司人民幣約4億元(約新台幣17億元)，以假交易、借貸等名目頻繁匯款，部分最後流入蔣的女兒、陽明公司副總戴佳瑀個人戶頭，北檢今天依違反《證交法》特別背信、非常規交易等罪起訴伍、蔣、戴等6人。

現已下市的必翔實業前董事長蔣清明，因為在2014年到2016年間，因得知必翔在海外面臨巨額求償訴訟，恐導致股價下跌、影響公司質押股票價值等因素，聯合炒手挪用公司資金，拉抬股價，台北地院一審在2019年2月依操縱股價高買證券罪，判蔣徒刑13年，並計算出蔣的全部不法犯罪所得超過8億元。

蔣遭重判案件目前上訴二審中，檢調單位持續追查，發現蔣另外在2016年起，多次挪用在大陸的子公司陽明公司，用假交易或借貸等名義，頻匯款總計人民幣4億元給其他公司，對方再陸續「歸還」款項，其中部分流入陽明公司副總、也是蔣的女兒戴佳瑀戶頭。

到2017年間，必翔實業轉投資的必翔電能財報被會計師發現有問題，部分應收帳預期，應該調整變成虧損，當時的董事長伍必翔和蔣清明為了確保必翔電能也能上市，挪用必翔資金大買必翔電能股票，希望拉抬股價，結果必翔電能財報公告後，必翔電能股價大跌，造成必翔遭挪用的資金損失4億元。

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