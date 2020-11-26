蔡英文包場看《孤味》　 陳淑芳大讚政府防疫：住台灣80年很幸運

▲總統蔡英文包場看《孤味》，陳淑芳帶了金馬獎座與總統合影。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日邀請小英之友會、婦女部及青年部同仁，一起包場觀賞電影《孤味》，以行動支持台灣電影文化產業；而這次獲得金馬獎最佳女主角殊榮的陳淑芳，更帶著獎座到場與蔡英文合影。

在電影播映後，蔡英文準備了花束致贈陳淑芳，恭賀她獲得金馬獎后座，陳淑芳也回贈影片中頗具紀念意義的「明星咖啡館」俄羅斯軟糖。

導演許承傑表示，現在何其幸運大家都可以進電影院看這部電影，目前票房還不錯，淑芳阿姨也拿到最佳女主角，他們拍的是人跟人之間互相理解的故事，希望大家喜歡。

編劇黃怡玫表示，感謝台灣全體國民，還有總統蔡英文，把疫情控制這麼好，全世界真的只有台灣，還可以辦金馬獎、在戲院裡看這部電影，希望這部電影給大家帶來感動和療癒。

陳淑芳表示，她80幾年來住在台灣，是很幸運的人，不管外面疫情如何，在蔡英文的領導下，可以閒閒到處走，可以看電影、買菜，真的很幸福。她也表示，自她出生後，不管誰來領導，台灣就是最好，全世界最好。

威秀影城董事長吳明憲則表示，真的很榮幸蔡英文包場來看《孤味》，非常感謝她和行政團隊，讓電影院面臨疫情當下，到現在還能繼續營業，「影城經營受到文化部在補助與振興方案雙管齊下的支持協助，現在電影院的營業率也慢慢有回升」。

▼總統蔡英文包場看《孤味》。（圖／民進黨提供）

