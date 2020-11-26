出差想參觀台中「工業風」飯店！她卻誤入廢墟　爆哭求救員警

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

高雄一名林姓女子22日到台中出差時，原本打算在空檔時間參觀一間工業風飯店，卻誤入一處廢墟，而她在漆黑的廢墟中迷路，找不到出口，手機又接近沒電，嚇到哭出來，路過民眾聽聞求救聲，趕緊報警。事後員警隨即到場，協助林女脫困。

▲林女想參觀「工業風」飯店，卻誤入廢墟。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

警方表示，22日中午12時許接獲民眾報案後，隨即到場了解，發現現場有許多民眾正在協助林女找尋出口，紛紛告訴員警「這個小姐誤以為這裡是工業風的飯店啦」、「她忘記自己是怎麼進去的」，而林女則是無助地呼喊「我在這！」

員警見該處外觀應該非林女想參觀的工業風飯店，便大聲詢問「小姐你在哪裡？」林女則帶著淚聲、相當慌張且無力地回應「我在這裡！我的手機沒電了，我只是要進來參觀而已，但是找不到路出去。」經員警觀察附近可能進去之入口，並多次拿著手電筒探勘地形，最後在拉起一個荒廢已久的鐵門後找到林女，協助林女脫困。

▲林女獲救後仍餘悸猶存。

事後林女一看到警方出現，哭著表示「我就是從前面進來要參觀，就不知不覺地迷路了。」走在馬路上時，林女仍餘悸猶存，她表示從高雄上來台中出差時，聽說附近有一間工業風飯店，想說利用出差空檔來參觀一下，殊不知卻在這陌生巷弄內迷路，非常感謝警方幫忙。

對此，警方呼籲，若民眾前往遊玩不慎迷失方向時，切勿慌張、務必冷靜下來回想迷失前行經的地方有何特徵，如若手機有電，可開啟Google地圖，告訴警方自己定位在哪，讓警方能在最短的時間內協助民眾脫困。

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