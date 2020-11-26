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騙鄰居母女喝「毒釀果酒」！惡男當她女兒面　扒衣猥褻人妻

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▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子騙鄰居母女喝下「毒釀果酒」後，再猥褻對方得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／苗栗報導

苗栗一名男子阿均（化名）去年8月9日帶著含有高粱、K他命的私釀紅棗酒前往鄰居母女阿蘭、花花（化名）家，孰料，他在兩人喝酒後，當著花花面強脫阿蘭衣服猥褻，被趕走後，還在隔日硬闖對方住家。日前苗栗地院依欺瞞使人施用第三級毒品，判阿均5年6月，另依毀損他人物品罪判刑3月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，阿均去年8月9日未說明該私釀紅棗酒內摻有高粱、K他命成分，就讓阿蘭與花花喝下肚，並在藥效發作後，當著花花面前，以幫忙阿蘭按摩名義，強脫阿蘭衣服摸胸猥褻，見阿蘭反抗更毆打其身體及頭部，而花花原本想上前解圍，但害怕被打，不敢幫上前媽媽脫困。

阿均被要求離去後，竟不甘心，隔日凌晨再破壞阿蘭家的鐵門手把，入侵對方住宅，惟阿蘭聽聞聲響，發現阿均在廚房內，隨即喝斥阿均離去，並報警處理。對此，阿均僅坦承有帶紅棗酒去阿蘭、花花家一起引用，但否認於酒內摻毒品、猥褻對方及侵入住宅。

檢警將空酒瓶送驗後，確認成分內含K他命，而阿蘭、花花回想當天的口感，表示「那瓶酒喝起來怪怪的、鹹鹹的，與之前喝過的紅棗酒不太一樣」。法官勘驗相關證據、說詞，確認阿均犯行，考量雙方還未達成和解，審酌後依欺瞞使人施用第三級毒品，判阿均5年6月，另依毀損他人物品罪，判刑3月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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