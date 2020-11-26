竹縣猛男月曆開領！女娃遭「完全定格」　笑翻：從小就識貨



▲小女娃上台後頭也不回的狂盯後面的消防叔叔，台下民眾都笑翻，誇她「小小年紀就這麼識貨」。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局今天上午在第一大隊竹北分隊辦理「2021年消防形象宣導月曆」記者發表會，現場除了縣長、民代等人到場共襄盛舉，還來了地方婆媽熱請支持，記者會在消防員走秀後的脫衣秀肌、開放合照達到高潮，地方婆媽們幾乎暴動，還有年輕媽媽帶著小女嬰爭相合影，只見小女嬰頭也不回的狂盯著勇猛的消防員叔叔，小小年紀就懂得「識貨」。

新竹縣消防局說，本次月曆拍攝特別邀請知名攝影師潘長顥展掌鏡，以細膩的拍攝方式，捕捉每位主角個人特質並融入竹縣在地好山好水的景色，場景包括本縣境內之竹北新月沙灣及頭前溪豆腐岩、五峰八仙瀑布、尖石鎮西堡及八五大橋、北埔冷泉及森窯等，同時搭配各式救災救護車輛、裝備器材等入境，月曆主角均為該局各外勤單位之型男及美女，「絕無造假」，畫面中的「一肌一影」保證真實入境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼現場婆媽們爭相合照。

這是新竹縣消防局第3次推出消防形象宣導月曆，繼2020年發行形象宣導月曆讓民眾以發票兌換月曆方式，將發票捐贈本縣弱勢團體或機構，獲得民眾正向的回饋及肯定，今年仍以發票換愛心捐贈方式賡續推行。

整場記者會在大家長楊文科離席後來到高潮，現場民眾紛紛要求消防猛男們開放合照、加碼爆肌秀，地方婆媽拿起手機猛拍，連小女娃都被威武的叔叔們征服，扭頭後就定格不動了，不止地方婆媽，民代們也不分男女老幼通通被消防員們圈粉，狂追爆肌消防員、親切溫柔女消防員合照，真得是魅力無法擋。

▲▼不止婆媽們，連民代們也為之瘋狂。

新竹縣消防局2020年提供2500份供民眾兌換，大獲好評，2021年形象宣導月曆加碼500份，預計提供3000份供民眾兌換，民眾可憑109年11月至12月之紙本發票5張兌換月曆1份，每人限兌換2份，兌換時間為11月28日上午8時30分開始，地點為消防局竹北分隊、竹東分隊、新埔分隊、湖口分隊、山崎分隊等5個分隊，各提供600份供民眾兌換，兌換完為止，現場亦安排月曆主角簽名及拍照。之後會將民眾兌換之善心紙本發票全數捐贈予本縣弱勢團體，讓該局形象宣導月曆增添一份善心公益。

▲竹縣議員陳凱榮也被圈粉。

►「MIT顯瘦超彈力修身長褲」纖腿、翹臀，穿上就瘦5公斤

►獨／肌萎50年又膀胱癌 手工傘張孝群：只有靠自己掌聲再響起



►新竹街頭出現「馬尾少女小綠人」 竹女限定！還有彩蛋倒數中



►雙寶媽再驗出2條線 竹科男回推受孕期傻眼：不是休兵期？