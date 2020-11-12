85歲老翁「露鬼門關印記」　電擊8次復活…他回憶瀕死前印象

▲老翁露出胸部中央黑色的圓形痕跡說，「這是從鬼門關前走一回的印記」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名85歲邱姓老翁，9月30日在活動中心突然暈倒，當場失去呼吸心跳，一旁民眾立刻報119並在線上指導下進行CPR，待救護人員到場後接手繼續給予電擊等處置，老翁經過8次電擊，終於在到院時開始恢復心跳，目前邱姓老翁也已康復出院，他再次回到活動中心與大家分享鬼門關走一回的親身經歷，而救護人員也因順利搶救人命，獲得消防局「神乎其技」獎章。

邱姓老翁9月30日下午在社區活動中心突然倒地，一旁民見老翁疑似失去呼吸心跳，趕快通報119。當時關西分隊張宇浤、李東幸以及救護義消凌相萍到場後發現已經有民眾協助CPR，救護人員立刻接手建立人工呼吸道、自動CPR機以及自動體外心臟電擊去顫器（AED）等處置。

沒多久，AED傳出第一次的建議電擊提醒，負責處置的李東幸毫不猶豫的按下閃動中的紅色按鈕(電擊鈕)，他知道，這是老天爺在給機會，只要出現可電擊心率的病患，回復心跳的機會將會提升，接著，大家的動作更快了，離開前再電擊1次，救護車上，連續電擊6次，在送至醫院前總共給予8次電擊。

▲老翁在活動中心倒下後，一旁民眾立刻打119，並給予初步急救。



果然，老翁被送到醫院後，心臟已經開始恢復跳動，血壓也逐漸升高，老翁因心律不整，裝上了節律器，從急診轉入加護病房，待病情穩定後再移入普通病房，前後歷經17天與死神拔河，終於恢復活力出院。

關西分隊分隊長賴啓莊知道老翁出院的好消息，11日下午帶著同仁和救護義消們一起前往探視，邱阿公神清氣爽，一如往常來到活動中心，坐在習慣的位置上，和友人聊天、下棋，完全看不出42天前他正在和死神拔河。

邱阿公拉起衣服，露出胸部中央黑色的圓形痕跡，他說，「這是從鬼門關前走一回的印記」，他指著CPR按壓的部位回憶道「胸部有點痛痛的」，但對於倒下前的事情，完全沒有印象，被電擊8次、按壓CPR的過程，也表示沒感覺。

▲邱阿公神清氣爽，一如往常來到活動中心，坐在習慣的位置上，和友人聊天、下棋，完全看不出42天前他正在和死神拔河。

邱阿公說，他倒下的時候第一時間就有人幫忙做CPR，因為之前關西消防分隊曾經到活動中心宣導，所以大家在報案時，一經指揮中心執勤員的提醒，馬上就能上手，邱阿公表示，他的命能撿回來，真的很謝謝消防隊，也希望大家都能學習CPR，因為這是一項能救人命的重要技能。

負責分隊宣導業務的關西分隊救護教官范揚浩表示，宣導CPR已經超過800場，大多數的民眾最擔憂的就是「會不會有法律責任」以及「會不會對患者造成傷害」，但他永遠就只說一句「做，就對了！」。目前法律已經明確規範，幫患者做CPR，是為了免除他人生命之急迫危險，適用 《民法》、《刑法》緊急避難免責的規定；而對患者的傷害，遠不及讓患者重拾生命的重要。

▲新竹縣政府消防局長孫福佑每個月都會針對執行OHCA案件，讓患者康復出院的同仁頒發「神乎其技」獎章，關西分隊張宇浤、李東幸在這次擴大主管會報中，也收到了這份特別的榮耀。

今年29歲、加入消防團隊剛滿2年的李東幸表示，這是第一次遇到需電擊的救護案件，第一次聽到建議電擊時，心中會愣了一下，隨後立刻振奮精神，覺得阿公都這麼努力了，他也一定要加油才行。身為學長的張宇浤則說，從事消防工作15年，遇到年紀大的OHCA（心肺功能停止）患者大部份都回天乏術，看到邱阿公能再次開心的下棋、聊天，他很欣慰。

為了鼓勵同仁對救護的努力付出，新竹縣政府消防局長孫福佑每個月都會針對執行OHCA案件，讓患者康復出院的同仁頒發「神乎其技」獎章，關西分隊張宇浤、李東幸在這次擴大主管會報中，也收到了這份特別的榮耀。

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