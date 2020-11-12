　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

85歲老翁「露鬼門關印記」　電擊8次復活…他回憶瀕死前印象

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲85歲老翁「露鬼門關印記」　電擊8次復活…他回憶瀕死前印象。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲老翁露出胸部中央黑色的圓形痕跡說，「這是從鬼門關前走一回的印記」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名85歲邱姓老翁，9月30日在活動中心突然暈倒，當場失去呼吸心跳，一旁民眾立刻報119並在線上指導下進行CPR，待救護人員到場後接手繼續給予電擊等處置，老翁經過8次電擊，終於在到院時開始恢復心跳，目前邱姓老翁也已康復出院，他再次回到活動中心與大家分享鬼門關走一回的親身經歷，而救護人員也因順利搶救人命，獲得消防局「神乎其技」獎章。

邱姓老翁9月30日下午在社區活動中心突然倒地，一旁民見老翁疑似失去呼吸心跳，趕快通報119。當時關西分隊張宇浤、李東幸以及救護義消凌相萍到場後發現已經有民眾協助CPR，救護人員立刻接手建立人工呼吸道、自動CPR機以及自動體外心臟電擊去顫器（AED）等處置。

沒多久，AED傳出第一次的建議電擊提醒，負責處置的李東幸毫不猶豫的按下閃動中的紅色按鈕(電擊鈕)，他知道，這是老天爺在給機會，只要出現可電擊心率的病患，回復心跳的機會將會提升，接著，大家的動作更快了，離開前再電擊1次，救護車上，連續電擊6次，在送至醫院前總共給予8次電擊。

▲85歲老翁「露鬼門關印記」　電擊8次復活…他回憶瀕死前印象。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲老翁在活動中心倒下後，一旁民眾立刻打119，並給予初步急救。

果然，老翁被送到醫院後，心臟已經開始恢復跳動，血壓也逐漸升高，老翁因心律不整，裝上了節律器，從急診轉入加護病房，待病情穩定後再移入普通病房，前後歷經17天與死神拔河，終於恢復活力出院。

關西分隊分隊長賴啓莊知道老翁出院的好消息，11日下午帶著同仁和救護義消們一起前往探視，邱阿公神清氣爽，一如往常來到活動中心，坐在習慣的位置上，和友人聊天、下棋，完全看不出42天前他正在和死神拔河。

邱阿公拉起衣服，露出胸部中央黑色的圓形痕跡，他說，「這是從鬼門關前走一回的印記」，他指著CPR按壓的部位回憶道「胸部有點痛痛的」，但對於倒下前的事情，完全沒有印象，被電擊8次、按壓CPR的過程，也表示沒感覺。

▲85歲老翁「露鬼門關印記」　電擊8次復活…他回憶瀕死前印象。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲邱阿公神清氣爽，一如往常來到活動中心，坐在習慣的位置上，和友人聊天、下棋，完全看不出42天前他正在和死神拔河。

邱阿公說，他倒下的時候第一時間就有人幫忙做CPR，因為之前關西消防分隊曾經到活動中心宣導，所以大家在報案時，一經指揮中心執勤員的提醒，馬上就能上手，邱阿公表示，他的命能撿回來，真的很謝謝消防隊，也希望大家都能學習CPR，因為這是一項能救人命的重要技能。

負責分隊宣導業務的關西分隊救護教官范揚浩表示，宣導CPR已經超過800場，大多數的民眾最擔憂的就是「會不會有法律責任」以及「會不會對患者造成傷害」，但他永遠就只說一句「做，就對了！」。目前法律已經明確規範，幫患者做CPR，是為了免除他人生命之急迫危險，適用 《民法》、《刑法》緊急避難免責的規定；而對患者的傷害，遠不及讓患者重拾生命的重要。

▲85歲老翁「露鬼門關印記」　電擊8次復活…他回憶瀕死前印象。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣政府消防局長孫福佑每個月都會針對執行OHCA案件，讓患者康復出院的同仁頒發「神乎其技」獎章，關西分隊張宇浤、李東幸在這次擴大主管會報中，也收到了這份特別的榮耀。

今年29歲、加入消防團隊剛滿2年的李東幸表示，這是第一次遇到需電擊的救護案件，第一次聽到建議電擊時，心中會愣了一下，隨後立刻振奮精神，覺得阿公都這麼努力了，他也一定要加油才行。身為學長的張宇浤則說，從事消防工作15年，遇到年紀大的OHCA（心肺功能停止）患者大部份都回天乏術，看到邱阿公能再次開心的下棋、聊天，他很欣慰。

為了鼓勵同仁對救護的努力付出，新竹縣政府消防局長孫福佑每個月都會針對執行OHCA案件，讓患者康復出院的同仁頒發「神乎其技」獎章，關西分隊張宇浤、李東幸在這次擴大主管會報中，也收到了這份特別的榮耀。

神級精華養出澎潤美肌「全新小黑瓶」超低價來了！

►新竹市府最肥爽差曝光！　上下班免打卡還可光明正大睡懶覺　

►18歲少年車禍昏迷62天　聽到「吃雞排」竟奇蹟甦醒

►獨／內衣賊為何魔化擄殺女大生　醫：「小男孩與她」可能是主因

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
「擋泥板女神」驚傳破尺度拍全裸寫真！金主開驚人天價動搖她
騎士躲樹蔭等紅燈　後方警電腦一查6000元飛了
快訊／新北人氣親子公園　驚見男子上吊輕生
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板橋男騎士「置物箱藏信號彈」！25警力到場圍捕　民眾目擊嚇傻　

想整型變大雕不爽增添「釋迦風格」...他怒告　檢：美感因人而異

不滿媽媽「碎碎念」怒砍2刀　嘉義女超淡定...殺人未遂送辦

85歲老翁「露鬼門關印記」　電擊8次復活…他回憶瀕死前印象

苗栗翁「圖方便」跨越雙黃線左轉　保七實習生閃不過遭撞慘摔

騎士怕熱「躲斑馬線旁樹蔭」等紅燈　後方警電腦一查6000元飛了

休學當舅公水電學徒！女學生遭4度侵犯　日記淚曝：他說覺得下面癢

快訊／南投台14甲自撞車禍！「轎車撞爛」側躺路邊　4人輕重傷送醫

快訊／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生　晨運民眾嚇壞急報案

搏命淘金！花蓮男夜捕鰻苗遭浪捲走　海陸空搜救逾12小時

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

黃皓對男生撒嬌...蕭亞軒大翻白眼　「無辜大眼+嘟嘴」她融化：很可愛

板橋男騎士「置物箱藏信號彈」！25警力到場圍捕　民眾目擊嚇傻　

想整型變大雕不爽增添「釋迦風格」...他怒告　檢：美感因人而異

不滿媽媽「碎碎念」怒砍2刀　嘉義女超淡定...殺人未遂送辦

85歲老翁「露鬼門關印記」　電擊8次復活…他回憶瀕死前印象

苗栗翁「圖方便」跨越雙黃線左轉　保七實習生閃不過遭撞慘摔

騎士怕熱「躲斑馬線旁樹蔭」等紅燈　後方警電腦一查6000元飛了

休學當舅公水電學徒！女學生遭4度侵犯　日記淚曝：他說覺得下面癢

快訊／南投台14甲自撞車禍！「轎車撞爛」側躺路邊　4人輕重傷送醫

快訊／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生　晨運民眾嚇壞急報案

搏命淘金！花蓮男夜捕鰻苗遭浪捲走　海陸空搜救逾12小時

山下智久IG首發聲！　認掰了待24年傑尼斯…親曝「下一步動向」

王志鵬／為何台灣堅持自行建造潛艦？

寶瓶文化宣布在momo下架！努力溝通3天⋯「不能坐視書被賤賣」

陸委會諷「褪去羊皮的狼」　國台辦：暴露亂港謀獨卑劣企圖

只有3門市喝得到！凰上您好夢幻「紅芭樂冰沙」登場　還加了整顆布丁

月經痛到掛急診！30歲女「囊腫復發」卵巢扭死...4徵兆拖延恐不孕

遙控器失靈？「一坨黑影」擋電視　奴才爸轉台後秒「抱喵歸位」

板橋男騎士「置物箱藏信號彈」！25警力到場圍捕　民眾目擊嚇傻　

超驚喜！　家家新歌暗藏彩蛋「開頭神秘男聲」竟是五月天阿信

陳冠希露魚尾紋三口甜蜜同框！　女兒穿RL「超模臉」氣場壓過爸媽

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

狠男捅妻「35刀」！見兒返冷吐：我殺了你媽

台最大盜版網也被抄！警曝幕後藏鏡人

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

「健康天使」口罩竟是黑心貨　逾千萬片狂銷！

中檢雙11辦拍賣瑪莎拉蒂4、BMW通通流標

警抓酒駕愛上清純女！求婚前意外發現她的「暗黑身分」

台大男學生陳屍宿舍　死前留「關鍵8字」

即／淡海新市鎮工人疑踩空　8樓摔至B3慘死

台大期中考周「3天2學生輕生」

更多熱門

相關新聞

百公斤男突心肌梗塞　電擊8次救回

百公斤男突心肌梗塞　電擊8次救回

苗栗市1名39歲體重達109公斤壯男，患有高血壓、心臟病及小中風病史，但未規則服用藥物；日前準備外出工作時，卻突然抽搐後昏倒，當場意識喪失，經緊急送部立苗醫急診室，到院前已無呼吸心跳，苗醫急診團隊共給予電擊8次以及急救共38分鐘後，才恢復自發性心跳。經診斷後為急性心肌梗塞。

9旬翁昏倒撞頭　消防員CPR救命

9旬翁昏倒撞頭　消防員CPR救命

新竹少女輕生17次亡！　消防小隊長遭控性侵獲判無罪

新竹少女輕生17次亡！　消防小隊長遭控性侵獲判無罪

女騎士犁田命危　警民線上CPR20分救回

女騎士犁田命危　警民線上CPR20分救回

餐廳女客倒地昏迷　路過消防員CPR+ PAD救人

餐廳女客倒地昏迷　路過消防員CPR+ PAD救人

關鍵字：

CPR電擊新竹縣消防局

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

快訊／簡廷芮懷孕了！

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面