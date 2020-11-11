新竹少女輕生17次亡！消防小隊長偷抄電話遭控性侵　法官4點判無罪

▲陳男否認猥褻及性侵一事，如今一審獲判無罪。（圖／翻攝臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長，被控性侵打電話求救的報案少女小梅（化名），導致她2年內輕生17次，最後不幸身亡。但新竹地院法官以「少女的指控前後不一」、「性騷擾和解書」等4點理由，判陳男無罪。

55歲的陳男2007年由警職轉消防，2012年開始到勤務指揮中心任職，有家庭妻小，與同事間相處融洽。2018年初，小梅因目睹媽媽輕生，打電話到新竹縣119勤務中心求救，很不幸的，她的媽媽仍撒手人寰。

而陳男當時接獲小梅的報案電話後，私下抄錄號碼並與她結識，兩人透過簡訊與LINE互動，並相約吃早餐；他同年4月間將小梅載往竹東，被控車停路邊、性侵得逞。小梅的父親得知後非常生氣，要替女兒討公道。

▼陳男是新竹縣消防局勤務指揮中心小隊長。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳男簽下和解書，並賠償10萬元，但堅稱「沒有性騷擾」。只是小梅在事發後卻多次試圖自殺，光2年間就被救護16次，她在2019年底開始接受心理輔導時，陳述自己遭陳男性侵，「想殺死他」，不幸在今年2月輕生身亡。

陳男向檢警坦承知道小梅未成年，有開車載她、請她坐到後座，但否認猥褻及性侵一事，仍被檢方依成年人故意對少年犯強制性交罪起訴。新竹縣消防隊對陳記一支小過，而涉及刑案部分，則待法院判決後再提報公懲會懲戒。

如今一審判決出爐，《中時新聞網》報導，新竹地院根據4點理由判陳男無罪，包括法官認為小梅和陳的和解書是寫「性騷擾」，而非性侵；她在案發後1年7個月驗傷提告，無法判定處女膜何時破裂；她指控的前後說法不一；陳在她手機內關於性侵部分的對話，都第一時間提出反駁。全案仍可上訴。

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