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2021「竹縣消防猛男月曆」來了　600份只送不賣！錯過再等1年

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▲「竹縣消防猛男月曆」又來了！　錯過這次再等1年。（圖／翻攝新竹縣消防局臉書）

▲新竹縣消防局公布2021消防猛男月曆索取方式。（圖／新竹縣消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

去年造成轟動的「新竹縣消防猛男月曆」又來了，新竹縣消防局在年底展開局內海選，最後挑出14位消防人員為2021的「消防猛男月曆」作拍攝，今年除了「消防猛男」外，也有2位「消防辣妹」入鏡。新竹縣消防局長孫福佑說，去年的索取實在太踴躍，500份月曆一下子就換光光，所以消防局也再加碼，從500份提高到600份，有興趣索取的民眾，千萬不要錯過。

新竹縣消防局2017及2020年都發行「消防形象月曆」提供給民眾索取，由於月曆中的消防人員幾乎都是精實筋肉男、小麥色膚，穿著亮眼的消防工作褲，或在消防設備前，或在某個景點中，留下令人為之一振的畫面，民眾也將這類「形象月曆」稱為「猛男月曆」。

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消防局長孫福佑說，這14位月曆主角年紀都在26歲上下，90%都未婚，幾乎都是新進消防人員，所以體能本來就不錯，但是為了上鏡好看，局內還是為主角們請了專業教練，密集訓練了1個多月，將主角們的體態雕塑到最好，希望能讓讀者滿意，也展現消防人員盡善盡美的要求。

▲「竹縣消防猛男月曆」又來了！　錯過這次再等1年。（圖／新竹縣消防局提供）

▲▼2020消防猛男月曆。

▲「竹縣消防猛男月曆」又來了！　錯過這次再等1年。（圖／新竹縣消防局提供）

消防局說，「形象月曆只送不賣」，延續前兩次打造消防優質形象及兼做公益的精神，消防局經挑14位精壯俊秀的同仁，結合新竹縣絕美景點，推出「2021年消防形象宣導月曆」，11月26日上午10時，消防局也會搶先在竹北消防分隊辦理發表會，屆時16位月曆主角將會與大家見面，歡迎民眾一起共襄盛舉。

▲「竹縣消防猛男月曆」又來了！　錯過這次再等1年。（圖／翻攝新竹縣消防局臉書）

▲▼2021消防猛男月曆搶先看。

▲2021「竹縣消防猛男月曆」來了　600份只送不賣！錯過再等1年。（圖／新竹縣消防局提供）

▲2021「竹縣消防猛男月曆」來了　600份只送不賣！錯過再等1年。（圖／新竹縣消防局提供）

▲▼14位猛男、正妹花了1個多月密集特訓，將體態再雕塑到更完美的境界。

▲2021「竹縣消防猛男月曆」來了　600份只送不賣！錯過再等1年。（圖／新竹縣消防局提供）

▲2021「竹縣消防猛男月曆」來了　600份只送不賣！錯過再等1年。（圖／新竹縣消防局提供）

▲消防猛男月曆結合消防員的工作、新竹縣景點等元素，拍出受歡迎的形象月曆。

【猛男月曆索取懶人包】

11月28日(星期六)上午8時30分開始，在新竹縣消防局竹北分隊、竹東分隊、湖口分隊、新埔分隊、山崎分隊提供民眾兌換月曆，憑109年11、12月之紙本發票5張，可兌換月曆1份，每人限兌換2份，每個據點僅提供600份，兌換完為止、兌換完為止、兌換完為止……..(很重要)！

本局各兌換地點地址及電話如下：
竹北消防分隊：竹北市福興路757號、電話03-5552922
竹東消防分隊：竹東鎮中正路206號、電話03-5962066
湖口消防分隊：湖口鄉成功路109號 、電話03-5992454
新埔消防分隊：新埔鎮田新路660號、電話03-5882187
山崎消防分隊：新豐鄉松林街10號 、 電話03-5576811

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