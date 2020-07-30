「建國啤酒廠」都更爭議挨批　北科大澄清：遺憾被操作成利益算計

▲北科大。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣第一座啤酒廠「建國啤酒廠」，近期台北市政府規劃開發為啤酒文化園區，但近日突然喊卡，外傳是因台北科技大學希望一半園區變校地。對此，校方今（30日）發聲明指出，北科大並非建啤案都更程序拖延之因，很遺憾被操作成利益算計而模糊焦點，同時也犧牲了北科大全體學生權益。

北科大表示，台灣是民主社會，都市計畫的擬定、變更程序都需要公告徵求民意，審議公開透明，過程中任何個人、機關、團體皆可陳情及參與表達意見。都更程序涉及各方因素權衡考量，本就需要時日。目前建啤案主要計畫尚未公告實施，而主要計畫附帶的通過條件如回饋、增額容積、點交等議題，台酒與台北市府尚未達成協議，且本校是針對政府公有地部分陳情，無損台酒權益。

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北科大根據107年10月2日內政部都市計畫委員會所定案的版本說明，建啤都更案主要計畫通過條件需要，台北市府與台酒須達成幾項協議，將達成的協議內容列入細部計畫，才能併同主要計畫一起公告。然而，雙方久久無法達成協議，主要是因為，增額容積的價金跟收益的問題，無法達成協議；台酒希望優先經營本應回饋給台北市府的土地，依法不能如此處理；古蹟跟歷史建物仍待整修後才撥交政府，但台酒希望現況交屋。

北科大也說，台北校區為配合臺北市發展，貢獻校地開拓忠孝東路及建國南北路，校地由台北工專早期的12.9公頃減為9.6公頃。同期間因台灣產業急需學技專精人才，培育學生人數從4千人成長至目前1萬3千多人。

北科大希望，公地公用，此案應回饋給台北市府的40.5%土地和國產署所有的15.45%面積，若交由本校經營，將解決政府跟台酒久久無法達成協議的僵局。

