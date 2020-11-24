水電工幫好友修馬桶！見她穿短褲看電視…竟爬上床：來一次不會怎樣

▲水電工試圖性侵女性友人，下場遭判刑1年10月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

澎湖一名陳姓水電工2017年間幫認識多年的女性友人修馬桶，沒想到他修完馬桶後，見對方坐床上看電視，竟動了邪念，不僅強壓對方狂摸，甚至還試圖性侵，喊著「來一次也不會怎樣」，所幸對方尋隙逃脫，陳男才沒有得逞。法院審理後，判陳男有期徒刑1年10月，全案確定。

判決指出，擔任水電工的陳男2017年9月間到小均（化名）家修馬桶，完成工作後，他見到穿著短褲的小均盤腿坐在床上看電視，竟然起了邪念，下秒大字形躺上床。這幕嚇得小均趕緊跳下床，直言「我是女孩子，你來我家修理馬桶，幹嘛躺我床上，你給我起來」，要將陳男拉下床，不料，卻遭陳男反拉上床，只好奮力掙扎，並向陳男嚴詞表示，「你不要再給我亂了，東西給我收一收，趕快離開我家」。

但陳男仍不罷休，不僅出手猛勒小均，還將她壓在地上伸手狂摸，並喊著「來啊，來啊，來一次也不會怎樣」，試圖性侵小均。所幸小均及時逃脫，同時拿出剪刀自衛，逼陳男離開，才免於遭受蹂躪，事後她報警處理。

雖然陳男辯稱，當天他是「單純修馬桶」，修完之後就離開現場了，但澎湖地方法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，仍依強制性交未遂罪，將他判刑1年10月，全案上訴到高雄高分院、最高法院均遭到駁回，全案確定。