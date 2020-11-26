旅外國人停保優惠擬取消　出國超過2年需「補足保費」才能納健保

▲衛福部長陳時中於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

旅外國人除籍退保後加保引發爭議，陳時中今（26）日在立法院表示，「覺得該處理的時間也到了」，會研議修法。健保署長李伯璋也點出規劃大方向，未來擬針對出國2年以上除籍退保者，要求補足出國期間保費才能納保，但最多追繳以5年為限，也就是旅外20年國人，只要補足5年保費，無須等待6個月，就能馬上使用健保。

依據現行停復保規定，國人出國6個月以上，未滿2年者可以申請停保，期間無需繳納保費，返台後隨即復保；出國超過2年者，則會先除籍、退保，返台6個月後才能復保，但保費不追加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中今出席立法院衛環會「審查中華民國110年度中央政府總預算關於衛生福利部主管預算」並備質詢，國民黨立委廖婉汝針對旅外國人停復保公平性提出質疑，並提出建議解決方案，分別為應取消停復保制度，或者比照稅法規定，最高追繳5年保費。陳時中對此表達認同，但表示現行機制並未圖利海外人士，只是國人觀感不佳。

▲健保署長李伯璋。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

陳時中在中場休息時接受媒體堵訪時，被問及部分負擔與海外國人停復保問題，他表示後者會牽涉到修法，今年當務之急是處理明年費率，「今年不會有結果」。但他強調，海外國人這一塊，「大漸漸想法都趨於一致」，覺得該處理時間也到了，會來處理這個問題。

李伯璋表示，下週將與僑委會開會，討論旅外僑胞除籍復保議題，依照現行精算，出國6個月至2年內回國加保者對健保財務影響不大，但未來將考慮取消出國停保優惠，以達公平性。另針對出國2年除籍退保者提供2項選擇，一為依照現行規定，回國設籍6個月後才能復保；二為補繳完出國期間保費就能馬上加保，追繳年限最多以5年為限。

不過，李伯璋強調，以上方案都是健保署為提升旅外國人參加健保公平性所提出的策略，未來會朝哪一個版本，還有待修法討論。