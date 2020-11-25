桶屍「女暴君」16歲就殺人！為300萬反目　刀、鎚狠奪閨蜜命

▲蔡姓少女遭殺害時，徐妻年僅16歲。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者陳羿妏／台中報導

台中、苗栗雙桶屍案主嫌徐德益的犯罪集團，行事手段相當兇殘，事件爆發後震驚社會。據了解，其中死者16歲蔡姓少女除了是集團成員的女友外，更是徐嫌妻子的「閨蜜」，孰料，徐妻卻因錢的問題反目，痛下毒手殺害蔡女，而犯案當時的她年僅16歲。

警方調查，蔡女自幼雙親離異，由父親一手帶大，但個性叛逆，經常逃家，才會因此結識徐嫌集團的已婚王男，並交往同居。據了解，蔡女與王男交往期間，與徐姓夫妻相處友好，更因與徐妻年紀相仿，兩人成為閨蜜。

▲死者蔡姓少女模樣曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

根據落網成員稱，徐嫌因懷疑蔡女偷竊300萬，夥同妻子將蔡女灌醉，並以剪刀、菜刀等工具殺害，徐妻更持鐵鎚重擊頭顱及割頸，最後由其他手下將蔡女遺體裝進桶內，倒入強酸溶屍，棄屍在豐原，手段相當殘忍，而蔡女男友更是全程目睹，但遭到徐嫌要脅，選擇默不吭聲。

集團其中一名成員因受不了良心譴責，偷偷向友人透露，全案因此曝光，目前涉案的8名嫌犯均已落網，徐嫌在內6人全遭收押禁見，徐妻則因犯案時年僅16歲遭裁定收容，另一人則服刑中。

▼警方針對犯案的桶子進行搜索 。（圖／記者白珈陽翻攝）

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