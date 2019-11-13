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保時捷凱燕當街拋錨！下班尖峰堵勇警推車排除　女駕駛糗：很抱歉

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記者張君豪／台北報導

日前台北市文山區羅斯福路5段發生一起豪華休旅保時捷在下班尖峰時間拋錨、卡在羅斯福路五段與興隆路口間，由於該處是台北市連接新店、公館的交通要道、交通頓時大堵塞，轄區文山二警分局萬聖所警員陳盈碩獲報後，趕赴到場並請名車女駕駛打空檔、解除手煞車；陳員獨力把堵塞要道的保時捷凱燕休旅車推道外側車道，保持尖峰時段車行順暢！

▲萬盛所警員陳盈碩獨力推車排除障礙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬盛所警員陳盈碩獨力推車排除障礙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬盛所警員陳盈碩獨力推車排除障礙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬盛所警員陳盈碩獨力推車排除障礙。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示：該車女駕駛趕緊於路旁聯繫車廠維修員，並於30分鐘內修復駛離。女駕駛在離去前向員警表示，對於因車輛故障拋錨而造成其他用路人不便，深感歉意。

事故女駕駛感嘆首次遭遇愛車故障，又適逢下班尖峰時間，單憑一己之力，還真不知該如何處理，對於警方即時道路救援相當感謝。警方則藉此提醒用路人，車輛上路前應檢查車況，並定期做好車輛的保養維護，如發生拋錨立即擺放三角錐，報警並聯繫廠商道路救援，以免妨害交通並確保自身人車安全。

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