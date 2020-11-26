國民黨支持度狂半年追15％　智庫民調僅差民進黨4%

▲江啟臣、蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨智庫國家政策研究基金會今（26日）公布最新民調，在政黨支持度方面，國民黨支持度為20%，民進黨支持度為24.7%，兩黨差距在半年內從19.2％縮小為4.1％。其餘政黨部分，根據本次調查，台灣民眾黨10.4%、時代力量6%、台灣基進1.5%、中立及無反應36.1%。

國民黨智庫副執行長黃心華表示，對照上個月藍綠的政黨支持度民調來看，國民黨落後民進黨超過6%，這次縮短為4.1%。此外，與先前相比，在20歲到29歲年輕民眾中，民進黨支持度降8%，是民進黨支持度下降最多的年齡層，且年輕族群對於政黨支持度的表態趨向中立，且這個月的民調還是在秋鬥遊行之前所做，對民進黨是非常大的警訊。

不過，從區域分析結果來看，民進黨在大台北基隆、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏離島等地區的支持度，都明顯領先國民黨，國民黨只在宜花東支持度遙遙領先。

國民黨民調由全國公信力民意調查公司執行，時間從11月17日至11月19日的晚上6時至10時，共計執行3個訪問場次。加權後的成功樣本為1078個，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98個百分點。