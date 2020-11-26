鄰居上演全武行　好心男勸架「慘坐牢30天」結局大逆轉！

▲鄰居爆發衝突，羅男好心勸架反挨告。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

文／CTWANT

大陸四川省一名羅姓男子2018年間見鄰居爆發肢體衝突，隨即熱心上前勸架；不料，其中一名李姓男子事後聲稱自己被羅男打傷，造成鼻骨骨折等多處傷勢。經會東縣公安局鑒定，李男的損傷程度為輕傷二級，因此依故意傷害罪將羅男刑拘30天。事後，不甘心的羅男提出行政訴訟，近日終於獲得賠償。

《紅星新聞》報導，事件發生在2018年2月，四川省涼山州會東縣發生一起鄰里糾紛，李男、羅男2家人因土地、房屋糾紛爆發口角；衝突過程中，羅方培上前勸架，不慎與李男兒子發生肢體接觸，事後竟遭控故意傷害；會東縣公安局鑒定，李男損傷程度為輕傷二級，羅方培因涉嫌故意傷害罪被刑拘30日。

▲李男聲稱鼻骨骨折，卻被發現是舊傷。

此後2年，羅方培開始了維權索賠之路，將會東縣公安局以及會東縣人民政府起訴至法院；法院審理後認為，當地公安局作出的行政處罰已被涼山州中級人民法院判決予以撤銷，顯示已執行的行政拘留失去法律依據，應按照規定予以賠償，判處公安局須賠1萬3749元（約新台幣5萬9000元），並賠禮道歉。

雖然行政訴訟官司勝訴，但是羅方培依舊高興不起來，「這兩年多為了打官司，幾乎花光了家裡的積蓄，房子都差點賣了，付出的代價實在太沉重了！」他強調，為了替自己爭一口氣，未來打算對會東縣公安局作出的刑事拘留提起訴訟，並申請相應的國家賠償，「我還要繼續走下去，我覺得自己遭到了不公，同時他們還欠我一個道歉」。

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