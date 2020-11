25歲小鮮肉風光迎娶「62歲老公主」...怎知新婚1個月就喪妻

▲阿幕蒂與賴瑞跨越年齡差距走上紅毯,然而婚後沒多久卻意外病逝。(圖/推特@MargaretMuhanga)



記者王佩翊/編譯

儘管真愛不分年齡,但年齡差距大的「爺孫戀」、「嬤孫戀」卻經常引起外界熱議。非洲烏干達就有一名25歲的男子與當地土柔王國的62歲公主陷入熱戀,並在今(2020)年10月克服37歲的年齡差距,風光迎娶「美嬌娘」。兩人新婚的消息當時也曾引發外界關注,怎知事隔僅1個月,新娘卻因染疫身亡,讓這段短命婚姻被迫畫下句點。

根據《中國報》報導,烏干達土柔王國(Tooro Kingdom)的62歲公主阿幕蒂(Ruth Cox Nyakairu Kugonza Amooti)10月風光下嫁給年僅25歲的小男友賴瑞(Larry Richard Abaala),由於阿幕蒂的身分特殊,再加上兩人的年齡差,因此這段婚姻從一開始就備受外界矚目。

正當兩人以為突破了所有難關,終於能夠廝守一生時,阿幕蒂卻疑似感染新冠肺炎,在11月22日逝世。目前在當地政府任職的阿幕蒂表妹穆漢加(Margaret Muhanga)24日在推特公布了這個消息。她說,阿幕蒂日前因呼吸道問題前往醫院就診,後來又被轉診至其他醫院,並進入加護病房,但最後仍回天乏術。穆漢加表示,阿幕蒂的新冠病毒檢測結果尚未出爐,因此還無法確定是否真的死於新冠肺炎,但是他們已經開始消毒阿幕蒂的房子,以防其他人受到感染。

據悉,阿幕蒂是前土柔國王喬治爵士魯基迪三世(George Kamurasi Rukidi III)的妹妹,也就是土柔國王的公主,她多年前曾與一名商人結婚,並育有4名子女。

With deepest sorrow I announce the death of my childhood friend Princess Amooti Ruth Kugonza commonly known as aunt Cox. She passed on this mng in Mulago after we evacuated her from FP with breathing problems. We’ve been together in everything since time in memory. pic.twitter.com/YhCzGFnNUb