媽帶二寶搭捷運起身…「牛仔褲妹」秒搶位！拍照怒：祝妳屁股爛掉

▲捷運搶位事件頻傳。（圖／資料照）



網搜小組／許力方報導

台北市有一名二寶媽發文，遇到女乘客「沒水準」，她帶著一對年幼的兒女搭捷運時，起身看一下站名，結果馬上殺出程金，出現一名年輕女子卡位，直接坐在她的位置，「叫妳起來還不起來」，氣得拍照發文抱怨，引發數千網友圍觀，狂酸「我看戲」、「坐過就是妳的嗎」、「誰坐到誰贏」。

二寶媽24日下午5時許上臉書「爆怨2公社」發文痛罵「這位小姐妳可以再沒水準一點」，她帶著2個小孩搭捷運，找到了一般座位坐，結果快到站時，她起身稍微看一下站牌，2個小孩還坐在旁邊，結果竟然出現一名戴著帽子、耳機，身穿牛仔褲的年輕女乘客直接卡位坐走位置，「什麼東西？叫妳起來還不起來！算了！懶得跟妳計較！祝妳坐到屁股爛掉！」

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▲二寶媽搭捷運被「牛仔褲妹」秒搶位！拍照怒：祝妳屁股爛掉。（圖／翻攝爆料公社）



二寶媽氣呼呼發文抱怨，還公布女乘客的照片，沒多久就吸引破百留言洗版，網友狂酸「奇文共享」、「位置有實名制嗎」、「風向大逆風」、「炸樓了嗎」、「現在捷運有賣對號座了嗎」、「妳應該在上面貼名字」甚至勸她趕快刪文，「這是釣魚文？」

網友不滿質疑「以後看到有人起來座位都應該先詢問他嗎？」「現在的人是怎麼了？什麼都要po上網？」認為也許對方身體不舒服，建議她站名用手機查，位子就不會被坐走，紛紛出言安慰她別氣、別計較了。

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