老人愛在捷運看A片！播出「嗯嗯啊啊」聽了超尷尬　最慘下場曝光

▲有些人會在公共場合看A片。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

多數人都有生理需求，且不只是年輕人，老年人也會有「性」致勃勃的時候。先前有網友搭乘捷運時，發現竟有阿公大方拿出手機，欣賞群組傳來的謎片，更誇張的是，對方甚至直接將聲音播放出來，讓整個車廂環繞著令人臉紅的聲響；因此原PO就好奇，「為什麼老人很愛在大眾交通（運輸工具）上看謎片阿？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「老人484很愛在大眾交通（運輸工具）上看謎片」為題丟出討論，看A片雖然不是什麼錯事，但若場合不對，恐怕會讓人觀感不佳；原PO表示，他已經多次在捷運上撞見老人家欣賞謎片，實在不懂為何不回家再看。

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若是使用手機、耳機來大飽眼福和耳福也就算了，但是有些老人家居然會直接用螢幕超大的平板欣賞，甚至還將聲音放出來，完全不顧及旁人感受。對於這樣的行為，原PO真的覺得很誇張，同時百思不得其解，「為什麼老人很愛在大眾交通（運輸工具）上看謎片阿？」

▲原PO多次撞見老人家在捷運上看A片。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「老人家小確幸」、「年紀大到一個程度就不會想浪費時間、等回到家再看片了」、「他不藏私阿」、「我也看過年輕的阿宅站在捷運車廂中間看A片啊」、「從旁邊看得一清二楚」、「在家不方便看啊」、「很多老人都這樣」、「老人的賴（LINE）群會傳謎片！我看過別的阿姨傳給我阿嬤，點開傻眼」、「老了要及時行樂」。

據悉，先前也有人在公共場合欣賞謎片，並將聲音播放出來，最終被警方依公然猥褻送辦；對此，曾有律師說明，若情色影片的聲音或影像讓他人聽到或看到時，即可構成散布或播送猥褻物品，除非該片內容具有藝術性或教育意義，否則最好還是慎選場合，以不影響他人為最高原則。至於罰則，刑法第234條指出，「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」