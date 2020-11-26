　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挖到「大同水上樂園」滑水道遺跡！　音樂公園停車場工期延長

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼板橋音樂公園地下停車場工程，因為挖到大同水上樂園滑水道遺跡延宕。（圖／取自葉元之．板橋臉書）

▲板橋音樂公園地下停車場工程，因為挖到大同水上樂園滑水道遺跡延宕。（圖／取自葉元之．板橋臉書）

記者林彥臣／綜合報導

板橋音樂公園的地下停車場工程，原本預計今年4月要完工，但是至今公園還是有相當大的面積被圍籬圍住，影響附近民眾使用公園設施的休閒空間。24日新北市議員葉元之接受民眾陳情，邀請市府相關單位會勘後，交通局才表示，因為挖到大同水上樂園滑水道遺跡，才導致工程進度延後。

新北市議員葉元之在臉書發文表示，板橋音樂公園地下停車場　原本預定今年4月完工，結果到現在公園還被大面積圍籬圍著，附近居民反映，裡面設施「看得到，吃不到」都只能望梅止渴！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼板橋音樂公園地下停車場工程，因為挖到大同水上樂園滑水道遺跡延宕。（圖／取自葉元之．板橋臉書）

▲葉元之與市府相關人員會勘。（圖／取自葉元之．板橋臉書）

葉元之指出，邀集市府相關單位會勘後發現，工期延長的原因跟「大同水上樂園」有關，因為下挖時挖到滑水道等遊樂設施的基礎，處理起來比較不容易。

葉元之說，在音樂公園跟現場長輩聊到大同水上樂園，大家都勾起兒時的回憶
，紛紛講到自己以前去遊樂園玩的趣事。

▲▼板橋音樂公園地下停車場工程，因為挖到大同水上樂園滑水道遺跡延宕。（圖／取自葉元之．板橋臉書）

▲板橋音樂公園地下停車場工程會在12月下旬完工。（圖／取自葉元之．板橋臉書）

至於音樂公園何時會重新啟用，葉元之表示，市府承諾音樂公園地下停車場會趕在12月中下旬啟用，屆時將會舒緩周遭停車需求　也還給居民全新的運動空間。

大同水上樂園為台灣第一座主題樂園，號稱「第一樂園」，由大同育樂企業股份有限公司董事長陳釗炳所創辦，於1971年8月4日開幕，1991年結束營業。舊址位在臺北縣板橋市（今新北市板橋區）江子翠東南側靠近港子嘴地區，西起雙十路，東迄懷德街，南到萬板大橋引道，北達大同街，面積廣達3.1公頃。

2003年，大同水上樂園土地完全為板橋市公所徵收，前樂園部份為現今的萬板大橋板橋端引道、第二樂園（後樂園）成為音樂公園，其中音樂台的位置為樂園的滑水道。

►全身上下都可以用，滿滿維生素E

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挖到「大同水上樂園」滑水道遺跡！　音樂公園停車場工期延長

汐止公車「闖紅燈」險撞2幼童！媽媽目擊全程傻眼：還狂按喇叭

雪線靠近「更強冷空氣」！暴跌9°C急凍時間表　彭啟明：有感入冬

防染新冠！男連續3個月每天狂嗑維生素C...名醫曝超慘下場

漢神巨蛋買「騎龍彌勒佛」　他爽中百萬休旅...霸氣喊：送我妹

正妹老師胸前「渾圓形狀」一笑就波動　網刷一排：我想重修！

2020黑琵親子輕旅行活動　增加尋找「T85」黑琵及「黑琵數來寶」

手搖飲店打烊「漱漱漱」！員工12秒猛吸舔珍珠吐回鍋　公司怒回應

舌頭可碎東坡肉！照燒雞滑融於口　癌患食慾噴發：法式鮭魚慕斯

崑大空設系鏈結文化局、歸農棧　共作共食「籮筐宴」

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

青青陷「仙人跳放火」醜聞...出面解釋！　呼籲網友：有伴侶的人都不要帶異性回家

丁小芹入監放鳥！　檢察官駁回請假聲請...依法通緝

大溪漁民砸5000元買2尾夢幻石鯛　港區暗養遭釣客A走「1隻已入肚」

挖到「大同水上樂園」滑水道遺跡！　音樂公園停車場工期延長

汐止公車「闖紅燈」險撞2幼童！媽媽目擊全程傻眼：還狂按喇叭

雪線靠近「更強冷空氣」！暴跌9°C急凍時間表　彭啟明：有感入冬

防染新冠！男連續3個月每天狂嗑維生素C...名醫曝超慘下場

漢神巨蛋買「騎龍彌勒佛」　他爽中百萬休旅...霸氣喊：送我妹

正妹老師胸前「渾圓形狀」一笑就波動　網刷一排：我想重修！

2020黑琵親子輕旅行活動　增加尋找「T85」黑琵及「黑琵數來寶」

手搖飲店打烊「漱漱漱」！員工12秒猛吸舔珍珠吐回鍋　公司怒回應

舌頭可碎東坡肉！照燒雞滑融於口　癌患食慾噴發：法式鮭魚慕斯

崑大空設系鏈結文化局、歸農棧　共作共食「籮筐宴」

腦中突響老歌…他文字節奏「燈燈燈燈」失眠求解　4小時神出來了

台南爛牙女「滿嘴膿」痛瘋了…植牙2年整排崩壞！全口挖掉燒70萬

獨／雲林純樸小鎮驚現高跟鞋大盜　美魔女崩潰：有的絕版只穿一次

涉炒康友股　5人到案說明　立委吳怡玎父親大喊：我是被害者啦！　

網美爽拍摩天輪美照5分鐘　情侶意外「露臉3秒」遭PO網公審

法國將對科技巨頭2020獲利課數位稅　無視美國報復威脅

一半天使一半魔鬼　馬拉度納1986年的奇蹟

洋男阿里山離奇失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲　他曝全村遭屠殺

挖到「大同水上樂園」滑水道遺跡！　音樂公園停車場工期延長

國際火線／老爸或伊凡卡，川普必將再圓總統夢？

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

生活熱門新聞

冷空氣暴跌9°C　彭啟明：有感入冬

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

你只是一個煮麵的！老闆還原「蟲麵」現場

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

正妹老師胸前渾圓形狀全露　網：想重修

手搖員工12秒吸珍珠吐回鍋　公司怒了

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

防染新冠！男連吃3個月維生素C...下場慘曝

快訊／統一發票9、10月開獎！

汐止公車「闖紅燈」險撞2幼童！媽媽目擊全程傻眼

漢神巨蛋買「騎龍彌勒佛」　他爽中百萬休旅送妹妹

2波變天冷空氣＋雨！全台有感探14°C

挖到大同水上樂園滑水道遺跡　停車場工期延長

更多熱門

相關新聞

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

新北市板橋區一名媽媽17日晚間7時許騎乘機車，因為不滿被攔下開600元罰單，簽領罰單後急催油門，害後座兒子噴飛馬路，不料這段直擊密錄器被員警逕自流出，板橋分局依規定對員警懲處，卻引發眾怒，官方粉絲團「板橋警聲雲」被灌爆，破千則留言酸「千錯萬錯又變成警察的錯？」、「只看到沒LP的官如此惡劣的欺壓基層」等語。

捷運偷拍短裙黑絲襪OL　工程師：工作壓力太大

捷運偷拍短裙黑絲襪OL　工程師：工作壓力太大

臭臉媽不爽簽收600元罰單　急催油門兒噴飛

臭臉媽不爽簽收600元罰單　急催油門兒噴飛

「給拍身分證」暖男借400元…一開手機哭了！

「給拍身分證」暖男借400元…一開手機哭了！

大貨車司機酒駕撞斷消防栓　水柱噴4米高

大貨車司機酒駕撞斷消防栓　水柱噴4米高

關鍵字：

大同水上樂園滑水道遺跡板橋音樂公園

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

冷空氣暴跌9°C　彭啟明：有感入冬

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

快訊／千萬發票你中了嗎？全家便利商店中獎得主名單出爐

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

距離太遠…外送員接單「狂嗆4句」秒轉單

一個人結婚！新郎缺席婚禮...結局「全場哭紅眼」

你只是一個煮麵的！老闆還原「蟲麵」現場

更多

最夯影音

更多
麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角
孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面