挖到「大同水上樂園」滑水道遺跡！　音樂公園停車場工期延長

▲板橋音樂公園地下停車場工程，因為挖到大同水上樂園滑水道遺跡延宕。（圖／取自葉元之．板橋臉書）



記者林彥臣／綜合報導

板橋音樂公園的地下停車場工程，原本預計今年4月要完工，但是至今公園還是有相當大的面積被圍籬圍住，影響附近民眾使用公園設施的休閒空間。24日新北市議員葉元之接受民眾陳情，邀請市府相關單位會勘後，交通局才表示，因為挖到大同水上樂園滑水道遺跡，才導致工程進度延後。

新北市議員葉元之在臉書發文表示，板橋音樂公園地下停車場 原本預定今年4月完工，結果到現在公園還被大面積圍籬圍著，附近居民反映，裡面設施「看得到，吃不到」都只能望梅止渴！

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▲葉元之與市府相關人員會勘。（圖／取自葉元之．板橋臉書）



葉元之指出，邀集市府相關單位會勘後發現，工期延長的原因跟「大同水上樂園」有關，因為下挖時挖到滑水道等遊樂設施的基礎，處理起來比較不容易。

葉元之說，在音樂公園跟現場長輩聊到大同水上樂園，大家都勾起兒時的回憶

，紛紛講到自己以前去遊樂園玩的趣事。

▲板橋音樂公園地下停車場工程會在12月下旬完工。（圖／取自葉元之．板橋臉書）



至於音樂公園何時會重新啟用，葉元之表示，市府承諾音樂公園地下停車場會趕在12月中下旬啟用，屆時將會舒緩周遭停車需求 也還給居民全新的運動空間。

大同水上樂園為台灣第一座主題樂園，號稱「第一樂園」，由大同育樂企業股份有限公司董事長陳釗炳所創辦，於1971年8月4日開幕，1991年結束營業。舊址位在臺北縣板橋市（今新北市板橋區）江子翠東南側靠近港子嘴地區，西起雙十路，東迄懷德街，南到萬板大橋引道，北達大同街，面積廣達3.1公頃。

2003年，大同水上樂園土地完全為板橋市公所徵收，前樂園部份為現今的萬板大橋板橋端引道、第二樂園（後樂園）成為音樂公園，其中音樂台的位置為樂園的滑水道。

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