　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「母油門一拜童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區一名媽媽17日晚間7時許騎乘機車，因為不滿被攔下開600元罰單，簽領罰單後急催油門，害後座兒子噴飛馬路，不料這段直擊密錄器被員警逕自流出，板橋分局依規定對員警懲處，卻引發眾怒，官方粉絲團「板橋警聲雲」被灌爆，破千則留言酸「千錯萬錯又變成警察的錯？」、「只看到沒LP的官如此惡劣的欺壓基層」等語。

據了解，板橋這名遭開單的母親身心狀況本就不甚穩定，並患有重大疾病，就讀國小的兒子在學習上也有障礙，家庭原本就屬於社會弱勢階級；密錄影像曝光後，網友在網路上圍剿母親，指責她不愛自己孩子、對警察甩態，造成她心靈上莫大的壓力。

板橋警方表示，事後分局介入關懷這對母子，經深入訪談並求證鄰居後，發現母親跟兒子平時親子互動關係良好，並非網路上所謠傳；而媽媽當日收到罰單後因為情緒起伏較大，急駛離開造成愛兒翻落的行為也不是故意，事後也相當心疼兒子的傷勢，呼籲社會大眾要理性看待，勿再有情緒上的回應。

▼男童來不及抓住急催油門的母親，噴飛馬路後滾了兩圈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋一名母親遭開600罰單不爽急催油門，後座兒噴飛摔落馬路。（圖／記者陳豐德翻攝）

檢視流出的密錄器影像後會發現，翻拍的員警當時還跟同仁閒聊「PO我是板橋人，這個媽媽！」「這個媽媽這樣騎車，問號」。據了解，是板橋分局的一名員警未依照規定將翻拍影片轉傳給朋友，經了幾手後就被上傳到臉書爆料社團，事後也對自己的行為後悔不已，被朋友調侃「真是遇到豬隊友」。

基於保護民眾隱私的立場，警方的值勤密錄器畫面，原本就有嚴格的使用及管制規定，板橋警方19日在官方臉書粉絲圖「板橋警聲雲」中，以「員警違反影像使用規定，分局明快自清從重議處」為標題，發出一則聲明稿，指出該員警已違反「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」，已從重嚴懲，，並將加強宣教同仁，應恪遵資訊使用規定；據指出，該名員警最輕也會被記上一支申誡。

▼母親看到網友留言後情緒相當不穩。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋一名母親遭開600罰單不爽急催油門，後座兒噴飛摔落馬路。（圖／記者陳豐德翻攝）

網友不滿警方懲處，破千則留言灌爆該則聲明，氣憤留下「可憐的同仁，被甩筆還要給人家好態度，警察也是人啊！」、「為什麼要處罰員警？該影片可以做為宣導影片，像民眾宣導如何正確騎乘機車」、「新聞上的秘錄器畫面不都長官給的？在那礙與流血還沾沾自喜」、「果然官字兩個口，糕層蒸蚌，記得以後不要用員警祕錄器發新聞稿唷」、「打自己人最會，還有筆都甩到翻過去了還好態度」、「真的是官字兩個口，有功高層拿，有過基層擋」等等。

也有許多人不滿警方替母親護航，留言「明明是媽媽情緒控管出問題，這本來就可受公評之事，還要幫忙背書「有急事待辦」，有沒有搞錯」、「當大家都眼瞎了嗎？還是是版主的小孩 怎麼知道親子關係良好？」、「還幫氣噗噗的媽媽說話啊」、「故意駕駛想致人於死=親子間的良好互動」。

▼板橋分局對外流男童摔落機車密錄器的員警重懲，讓網友相當不滿。（圖／翻攝自板橋警聲雲）

▲▼板橋分局對外流男童摔落機車密錄器的員警重懲，讓網友相當不滿。（圖／翻攝自板橋警聲雲）

ET快訊
快訊／台北市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制
5566合體總獨缺他　王少偉「被爆不和」發聲揭真相
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豪宅哥練武保全被當沙包！未代收200元包裹　滅火器狠Ｋ往死裡打

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

豪宅哥練武保全被當沙包！未代收200元包裹　滅火器狠Ｋ往死裡打

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

蒼井空喜曬雙胞兒遭嗆「孩子爸是誰」　網友群嗆酸民：做個人吧！

MIT最美的「漸層口罩」！獨角獸粉藍戴起來有夠少女

豪宅哥練武保全被當沙包！未代收200元包裹　滅火器狠Ｋ往死裡打

影／避免當冤大頭！　買基金必須知道這些費用

遭扣留、已過期3萬條加熱式菸　關務署：各部會「有共識」解決

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

「生化機器蟑螂」誕生！小型電腦操控神經　未來或可代替人們做事

即使再死15萬人，拜登：不會全國封城！

投資人且慢！　中信投信：台股短期不宜過度追高

關懷盃／馬賽雙珠許願想見你　林智勝驚喜現身喊聲打氣

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

上傳前女友裸照到班群　40名同學全看光

美甲正妹畢羊縱走落隊亡　父母淚崩

強拖進公廁　軍人壓頭硬來還錄影

快訊／鄰聞濃烈屍臭！梧棲獨居男猝死6天

外送5萬爽棄單　他辯：帳號被盜

快訊／丘沁偉要告了！3分鐘錄音檔曝光

即／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內

史上最奢華校慶！40輛超跑開進建國科大

更多熱門

相關新聞

捷運偷拍短裙黑絲襪OL　工程師：工作壓力太大

捷運偷拍短裙黑絲襪OL　工程師：工作壓力太大

新北市板橋區一名OL 18日晚間7時許穿著黑絲襪短裙，搭乘捷運要返家，在板橋捷運站被同車廂的一名周姓男工程師尾隨，並趁OL搭乘電扶梯時，到後方拿出HTC的RE「水管相機」偷拍裙底，好險後方有民眾目擊到後當場大聲喝斥，並報警處理，警方將周男帶回偵辦。

臭臉媽不爽簽收600元罰單　急催油門兒噴飛

臭臉媽不爽簽收600元罰單　急催油門兒噴飛

「給拍身分證」暖男借400元…一開手機哭了！

「給拍身分證」暖男借400元…一開手機哭了！

大貨車司機酒駕撞斷消防栓　水柱噴4米高

大貨車司機酒駕撞斷消防栓　水柱噴4米高

信義「嘉品｣甫公開即熱銷逾3成

信義「嘉品｣甫公開即熱銷逾3成

關鍵字：

密錄器板橋板橋警聲雲聲雲開單聲雲開單

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

「退租乾淨到發亮」她哭：5萬元押金剩1萬

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面