「母油門一拜童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區一名媽媽17日晚間7時許騎乘機車，因為不滿被攔下開600元罰單，簽領罰單後急催油門，害後座兒子噴飛馬路，不料這段直擊密錄器被員警逕自流出，板橋分局依規定對員警懲處，卻引發眾怒，官方粉絲團「板橋警聲雲」被灌爆，破千則留言酸「千錯萬錯又變成警察的錯？」、「只看到沒LP的官如此惡劣的欺壓基層」等語。

據了解，板橋這名遭開單的母親身心狀況本就不甚穩定，並患有重大疾病，就讀國小的兒子在學習上也有障礙，家庭原本就屬於社會弱勢階級；密錄影像曝光後，網友在網路上圍剿母親，指責她不愛自己孩子、對警察甩態，造成她心靈上莫大的壓力。

板橋警方表示，事後分局介入關懷這對母子，經深入訪談並求證鄰居後，發現母親跟兒子平時親子互動關係良好，並非網路上所謠傳；而媽媽當日收到罰單後因為情緒起伏較大，急駛離開造成愛兒翻落的行為也不是故意，事後也相當心疼兒子的傷勢，呼籲社會大眾要理性看待，勿再有情緒上的回應。

▼男童來不及抓住急催油門的母親，噴飛馬路後滾了兩圈。（圖／記者陳豐德翻攝）



檢視流出的密錄器影像後會發現，翻拍的員警當時還跟同仁閒聊「PO我是板橋人，這個媽媽！」「這個媽媽這樣騎車，問號」。據了解，是板橋分局的一名員警未依照規定將翻拍影片轉傳給朋友，經了幾手後就被上傳到臉書爆料社團，事後也對自己的行為後悔不已，被朋友調侃「真是遇到豬隊友」。

基於保護民眾隱私的立場，警方的值勤密錄器畫面，原本就有嚴格的使用及管制規定，板橋警方19日在官方臉書粉絲圖「板橋警聲雲」中，以「員警違反影像使用規定，分局明快自清從重議處」為標題，發出一則聲明稿，指出該員警已違反「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」，已從重嚴懲，，並將加強宣教同仁，應恪遵資訊使用規定；據指出，該名員警最輕也會被記上一支申誡。

▼母親看到網友留言後情緒相當不穩。（圖／記者陳豐德翻攝）



網友不滿警方懲處，破千則留言灌爆該則聲明，氣憤留下「可憐的同仁，被甩筆還要給人家好態度，警察也是人啊！」、「為什麼要處罰員警？該影片可以做為宣導影片，像民眾宣導如何正確騎乘機車」、「新聞上的秘錄器畫面不都長官給的？在那礙與流血還沾沾自喜」、「果然官字兩個口，糕層蒸蚌，記得以後不要用員警祕錄器發新聞稿唷」、「打自己人最會，還有筆都甩到翻過去了還好態度」、「真的是官字兩個口，有功高層拿，有過基層擋」等等。

也有許多人不滿警方替母親護航，留言「明明是媽媽情緒控管出問題，這本來就可受公評之事，還要幫忙背書「有急事待辦」，有沒有搞錯」、「當大家都眼瞎了嗎？還是是版主的小孩 怎麼知道親子關係良好？」、「還幫氣噗噗的媽媽說話啊」、「故意駕駛想致人於死=親子間的良好互動」。

▼板橋分局對外流男童摔落機車密錄器的員警重懲，讓網友相當不滿。（圖／翻攝自板橋警聲雲）

