「加LINE給拍身分證」暖男借400元　女友臭罵笨蛋！一開手機哭了

▲大叔給拍身分證，是要讓原PO卸下心防！（示意圖／記者陳俊宏攝）



網搜小組／劉維榛報導

遇到陌生人借錢，帶去警局才是解決之道！一名男網友抱怨，日前在路上遇到一位大叔借錢，還拿出身分證傳LINE給原PO，掛保證一定會還錢。心存善念的原PO向女友分享此事時，怎料反被臭罵一頓，「遇到騙子了還不自覺！」當下原PO拿出LINE反駁時，結果真相GG了，引起一票網友笑虧「被女朋友罵是正常的！」

板橋一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，12日晚上在文化路上遇到一位男騎士，對方低聲下氣表示沒錢吃飯、加油，因此想借錢急用，為了取得原PO信任，還掏出手機加LINE，以及給拍身分證正反面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

心軟的原PO見對方有誠意，毫不猶豫掏了400元，怎料女友得知後，便臭罵一頓「你怎麼可以隨便借人錢？他不會還啦！」正義爆棚的原PO還替對方說話，「他很可憐沒飯吃，我不借他會餓肚子」，而女友大翻白眼回應「你真笨，遇到騙子了還不自覺！」

▲大叔把身分證給收回了！（圖／翻攝爆怨公社）



為了證明自己不是笨蛋，原PO興沖沖拿出LINE給女友看，結果下秒反臉垮，「咦？照片呢？被收回了～被收回了～被收回了！」就連傳訊息、打電話，對方根本不回不接，明明想做善事，如今搞到跟女友吵架，讓原PO森77直呼，「我是不是真的很傻？400元是小錢，我可以不追究，但我賭爛的是，我為了你跟我女朋友吵架...」

文章曝光後，底下網友也翻白眼直呼，「被女朋友罵是正常的」、「真的沒錢吃飯，我會直接帶他去買飯，但不會拿現金給他」、「一天騙10個400元，一個月下來比你的薪水高」、「涉世未深就是要付點學費買經驗」、「算了不要生氣，你有一顆善良的心，這是值得被讚許的，至於騙你的人，我相信總有一天會自食惡果的」、「傻子才會回電給你，沒錢早就斷網了還能LINE嗎」。

▼網友狂搖頭！（圖／翻攝爆怨公社）

