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「海豚灣戀人」童星王欣逸加重判17年　死者母：法院討公道

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▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲前童星王欣逸殺害少年，二審加重改判17年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

以偶像劇「海豚灣戀人」走紅的前童星王欣逸，2016年7月間在桃園市蘆竹區參與青少年鬥毆事件，持西瓜刀、球棒等將曲姓少年毆成重傷，送醫不治。王欣逸等人遭起訴，一審將他重判15年。案經上訴，王欣逸交保後潛逃，二審未到高院出庭。全案於25日宣判，高院改認定王欣逸等人犯「成年人共同殺害少年罪」，加重改判17年，可上訴。

25歲的王欣逸多年前曾參與偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」的拍攝，因在《海豚灣戀人》中男主角童年時期達達一角而被大眾所熟知，還曾於13歲入圍金鐘獎，戲約、廣告邀約不斷，兩位哥哥王駿逸、王鳴逸同為童星。但王欣逸因隔代教養，國中時期加入竹聯幫正堂，2012年間就因桃園刑警大隊掃蕩竹聯幫而被捕。

至於本案則發生於2016年7月間，當時桃園葉姓少年與李姓少年發生糾紛，葉姓少年找上表姊陳露烙人，並輾轉找來王欣逸、林柏昌、林政豪等人，帶著西瓜刀、球棒分乘2台車前去尋仇。一夥人抵達蘆竹區奉化路、南順五街口時，見李姓少年帶著3名友人赴約，下車朝對方暴打。其中國中剛畢業的曲姓少年因行動不便，遭王欣逸等人持西瓜刀、球棒揮砍、圍毆，直到曲男倒地失去意識，眾人才一哄而散散。路人報案將少年送醫急救，但少年因腦部重創、肺部穿刺傷，昏迷半年後不治身亡。

檢警循線逮捕王欣逸等人，當時少年未過世，檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。一審法院審理後，少年過世，法院依照「普通殺人罪」將王欣逸判刑15年，另兩名同夥則被以「共同傷害致死罪」判刑13年，陳女無罪。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，王欣逸棄保潛逃，從未到案。全案於25日宣判，高院改認定眾人均犯「成年人共同殺害少年罪」，加重刑度。其中王欣逸遭判刑17年，另兩名同夥15年，陳女無罪改判12年。少年的母親表示，當時下手最狠的陳女獲判無罪，她當庭痛批陳女「最該死」，這次二審改判陳女有罪，讓她覺得法官有替她「討公道」。此外，少年母親也提出民事訴訟，一審判決王欣逸等3人須賠償357萬餘元，目前上訴二審審理中。

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