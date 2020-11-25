桃園也有黑珍珠　榮獲金牌企業「隱形冠獎」合作品牌達200多家

▲黑珍珠國際企業研發生產的汽車清潔用品，於台灣品牌市佔第一。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園地理環境得天獨厚，因此孕育了許多隱形冠軍，桃園市長鄭文燦為了讓世人看見企業，在疫情下的韌性與轉型力，由市府經發局舉辦「桃園金牌企業卓越獎」，有3家企業以關鍵產業或技術的領航者，獲得「隱形冠獎」榮耀，25日於桃園區鉑宴會館接受市長鄭文燦頒獎。

▲執行長楊德祥（右）接受市長鄭文燦頒獎。（圖／鐘美對提供）

榮獲「隱形冠獎」企業的黑珍珠國際企業，位於桃園楊梅區，是台灣最大汽車原廠清潔用品OEM廠商，市佔率超過50％，多元化汽車清潔用品台灣品牌市佔第一；並以「將每個夢想成為品牌」的幕後推手自居，與創業者一起經營夢想，創造相互扶持的經濟效益。

黑珍珠國際企業執行長楊德祥指出，該公司成立於1994年，致力研發和生產包含汽機車、自行車及居家生活的清潔與保養品，開發多項人性化的產品，貼近使用者的需求，一條龍的製造模式為品質管理做最嚴格的把關。服務項目包含銷售及代工，專業的技術與力求完美的態度深受世界各大廠牌的信賴，自成立以來合作品牌達200多家，遍布歐美及日本。

由於疫情，國人對環境安全與身心健康，更加重視；「黑珍珠」也為車內抗菌研發了新產品；因為，不論上班上課通勤、出外旅遊……，車是除了住家及工作環境之外最常待的空間，而車內的清潔、內裝因高溫度曝曬帶來的影響，或是內裝佈置品產生的細菌，這些問題都已不可輕忽，因此「黑珍珠」致力研發各種汽車美容清潔保養產品，期為廣大愛車族健康把關。

・5層設計的超大收納空間