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桃園16家金牌企業的成功與韌性　《關鍵影響力》新書發表

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▲桃園16家金牌企業的故事，彙集成《關鍵影響力》新書發表。（圖／市府提供）

▲桃園16家金牌企業的故事，彙集成《關鍵影響力》新書發表。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政經發局為去年獲入選「桃園市金牌企業卓越獎」的16家企業，其多年來經營的成功學，以及如何因應環境巨變、疫後轉生的故事彙集成書，20日於市府舉辦《關鍵影響力．金牌企業成功學》新書發表會。市長鄭文燦說，台灣的經濟活力來自公私部門的協力，透過善用民間的力量，使社會更進步，而桃園即是一個典範。

▲桃園16家金牌企業的故事，彙集成《關鍵影響力》新書發表。（圖／市府提供）

▲▼桃園16家金牌企業的故事，彙集成《關鍵影響力》新書發表。（圖／市府提供）

▲桃園16家金牌企業的故事，彙集成《關鍵影響力》新書發表。（圖／市府提供）

市長鄭文燦於出席「金牌企業卓越獎《關鍵影響力 金牌企業成功學》新書發表會」時表示，桃園自2007年起持續辦理在地績優企業卓越獎表揚活動，在升格後，桃園市政府於2019年將該獎項轉型為「桃園市金牌企業卓越獎」，依照產業經營特色分為智多星獎、愛地球獎、好福企獎、隱形冠獎、新人王獎等5種類型，選拔出16家表現優異的企業進行表揚，出版《關鍵影響力 金牌企業成功學》，集結16家金牌企業及市府經濟發展局等共17個經營管理的故事，帶領讀者一覽企業的理念、經營策略及成功經驗。

《關鍵影響力．金牌企業成功學》新書，收錄16家企業分別為：美科科技、羅鐵機械、饗賓餐旅、怡仁綜合醫院、協順工業、紫莉月子經紀、技嘉科技、杏一醫療用品、台益豐、台灣華傑、華夏航科、源友企業、清淨海生技、綠電再生、歐萊德、台灣積體電先進封測三廠等。

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