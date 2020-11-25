藍營新共主？　侯友宜：不忘初衷「該回歸家庭就回歸家庭」

▲新北市長侯友宜接受《雲端最前線》專訪。（圖／翻攝畫面）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜被稱為藍營新共主，新北市議員用「無欲則剛」形容他。侯友宜25日接受ETtoday新聞雲《雲端最前線》節目專訪，主持人楊文嘉問及，若未來民眾非侯友宜不可，是否承擔人民期許。對此，侯友宜回應，他是一個公務員，也是一個爸爸，人生該休息就休息，該回歸家庭就要回歸家庭。

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侯友宜在各項民調中穩坐第一，他笑著說，「大家都想太多了！」人本來就要專注在工作上，人生不是只有要或不要，唯一選擇就是認真做好每一件事情，想太多對都於事無補，尤其是不要違背初衷。

侯友宜強調，他心中的價值是很難撼動的，就是國家、正義、榮譽，打擊犯罪就是他的初衷，對於未來，該怎麼做就怎麼做，人生該休息就休息，該回歸家庭就要回歸家庭，身為一個公務人員，也身為一個爸爸，把握當下做好現在的事情，那些「如果」都是不知道的事情。

兩年前縣市長選舉時，侯友宜的主要政見就是安居樂業四字，侯友宜對此表示，領導一定講求團隊紀律榮譽，不以個人政黨為主，更要展現出沒有選票壓力，不要想未來要做什麼，只要想現在要做什麼，執政絕對不要分藍、綠。

侯友宜說，他沒有政治哲學，他是事務官出身，一輩子都在做事務官的事情，奉公守法、努力打拚，從基層做起，踏實的做好每一個應盡責任，「政治是什麼？要為選票考慮？討好選票多的人嗎？這些都不在考慮中。」今天做的事情是否對明天的下一代更好，是他唯一考慮的，幾年後的選舉都還很遙遠。

楊文嘉拿出侯友宜獲得政治領袖排行榜第一、台灣人最欣賞的六都首長、政治人物最高信任度的民調圖表。侯友宜表示，謝謝外界很關心這些順序排名，但他只想要努力把現在事情做好，他歷經過太多職位，從基層刑警、校長、副市長、市長等，回到最初，他選擇讀警校是為了除暴安良、幫助被害者、捍衛公平正義。

侯友宜回憶，過去的他沒有假日，槍林彈雨、沒有防彈衣的歲月都走過了，包括很多同仁在他面前倒下，家屬沒人照顧等，都讓他非常痛心，但造就了他的工作態度與理念，「明天與意外不知道哪個會先來」，所以他會務實的做好今天的事情。

侯友宜最後指出，警校生永遠記得國家、團隊、正義與榮譽，這些養成教育的思考方式，讓他身處任何職位都是秉持這樣的態度，定位比職位重要，未來不在於職位，只在於下一代的國家怎樣會更好。