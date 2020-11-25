命案前求裝路燈校方回「無管理權」　她感慨：本來有機會避免悲劇

▲勵馨基金會發起「反性別暴力16日」全台串聯行動11/25開跑，呼籲「我要夜行權，還我身體自主權」。（影／勵馨基金會提供）

記者林育綾／台北報導

台南長榮大學在上月發生隨機擄人命案，事發前有學生通報曾差點被擄走，更在學校網路留言要求裝設路燈，卻遭校方回「屬工務局範圍，本校無管理權」。今（25）日勵馨基金會舉行「我要夜行權，還我身體自主權」記者會，呼籲校園、社區、政府3方協力建立「校安防護網」，其中台灣北部大專院校學生自治聯合協會詹凱淇感慨「原本這悲劇有機會避免⋯」，立委范雲也譴責校方和地方單位失責，並呼籲教育部應設立「校安查核機制」。

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▲勵馨基金會帶頭呼籲反性別暴力、建立校安防護網，「我要夜行權，還我身體自主權」。（圖／記者林育綾攝）



勵馨基金會今上午召開「我要夜行權，還我身體自主權」記者會，根據勵馨過往實務工作經驗，發現許多學生因在外住宿、就讀學校較為靜僻，倘若學生沒有自備交通工具，或同儕相伴協助，在前往學校、返回家中或宿舍的路上，潛藏許多擔憂與威脅。衛福部保護司最新數據顯示，2019年性侵害案件通報數高達9183件，其中近1300件發生於學校校園、學校宿舍及公共場所等地區。

「台灣北部大專院校學生自治聯合協會」代表詹凱淇提到，台南的隨機擄人事件，顯然是學校的不夠重視、行政單位的疏忽等，導致本來可以避免的悲劇發生，希望長榮大學的事件，會是最後一次的校安危機。

她認為，校園安全空間的規劃還有很大的改善空間，並在記者會上提出三大訴求，「第一，學校應定期盤點並檢視校內外周遭公共安全設施。第二，校方應主動向學生代表說明校安通報SOP流程、制度及實施現況，並納入學生建議。第三，學校應規劃並滾動式修正校園安全地圖，啟動與鄰近社區、警局連線合作。」

▲立委范雲嗚籲教育部，應該設立校安查核機制。（圖／記者林育綾攝）

而立委范雲也提到，最近正好是彭婉如命案逝世紀念日，她表示台南的命案發生前，就已經有學生通報校方自己差點被擄走，但除了警方不夠重視之外，有學生當時在學校網站留言，希望能夠修復周邊路燈，校方卻回應「路燈屬於工務局管轄範圍，本校無管理權」，未善盡聯繫告知等責任。

她譴責，這不僅是硬體空間安全不足，也是性平意識不足，因為在性平上，學生的安全是最優先。她也表示，這不僅顯示出學校、地方單位都失責，其實身為最高單位的教育部也有責任，呼籲教育部應該設立查核機制，針對校園安全做出定期查核，若未通過應該開罰，以避免學生的人身安全恐懼，失去平等機會。

立委伍麗華也提到，過往討論到「校園安全」多半只著重在學童，「大學」幾乎沒人關心，但事實上很多大專院校地處偏鄉，如今倡導「夜行權」，就是希望人人擁有一條明亮、安全通往回家的路。然而過去在爭取路燈等公共設施時，常會聽到各單位踢皮球，包括維運管理誰來做、電費誰來付等等，她認為「這些都是藉口」，很遺憾談了幾十年，還在談同樣的問題，期望安全防護網的建置能夠更完整。

范雲和伍麗華表示，將共同監督政府與教育當局，應完善並落實《性別平等教育法》第6條之第六至八項，呼籲學校、社區與政府三方協力，撐起校安防護網。

▲勵馨基金會執行長王玥好（右2）也呼籲社會大眾，留意普遍存在的性別暴力迷思。（圖／記者林育綾攝）



勵馨執行長王玥好強調，其實法源依據早就已經存在，但許多大專院校及相關通報單位的「危機意識」及「性別暴力防治」的知能不太足夠，唯有政府與民間合作，才能真正強化社區的防禦能力。她同時也表示，地方政府應依各地差異及需求，鼓勵在地居民參與社區安全的工作，勵馨建議可依據《內政部推動社區治安補助作業要點》成立社區巡守隊，民眾也能互相照應，投入暴力防治的行列，成為社區網絡裡支持彼此的重要他人。

王玥好也呼籲社會大眾，留意普遍存在的性別暴力迷思，特別是責怪被害人「女孩子為什麼那麼晚才回家？」、「為什麼穿那麼少，不懂得保護自己？」再次重申身體自主權的重要性，「每一個人無論何時、何地，不分年齡、性別與族群，都應該享有能安心出行、免於恐懼的權利。」

勵馨同時宣布「反性別暴力16日」自11/25至12/6日全台串聯行動正式開跑，邀請各地方首長如：新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美；立法委員范雲、伍麗華、周春米；議員林易瑩、苗博雅、楊華美、台東市議會；以及青年倡議家林葳、知名Youtuber含羞草日記，以及支持反暴力的大專院校等拍攝影片，共同呼籲社會大眾加入終止所有性╱別暴力的行列。

更預計在2021年上半年發起大專院校性暴力防治系列宣導活動，包含辦理性騷擾、性侵害、親密關係暴力和陪伴者工作坊等相關課程。

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