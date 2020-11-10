107年校安通報每天2.5學生死亡！　疾病、意外、輕生最大宗

▲教育部辦理「交通安全種子教官研習、自殺防治、校園安全研習、基本急救技術」等教育訓練，以精進各校防護機制。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

長榮大學女大生遇害震驚全國，國策會今（10日）召開記者會表示，校安通報事件總數逐年上升，看到這些數據都「怵目驚心」。教育部對此表示，近幾年已要求及鼓勵各校遇有疑似校安事件，就要勇於通報，不要隱匿，以即早尋求校外內各項資源協助處理校安事件。

國策會教文組召集人高永光指出， 107年校安通報事件趨勢非常嚴重，107年有859件死亡，等於每天有2.5人死亡。教育部經查校安通報系統說明，107年各級學校「師生死亡人數」有859人，其中「學生死亡人數」有828人，「疾病事件」死亡有358人、「交通意外」死亡有273人、「意外事件（如墜樓）」死亡有53人、「溺水」死亡有26人、「校外火警」死亡有11人，另外因「兒少事件（2人）、暴力衝突（3人）、自殺（97人）及其他（5人）」等造成死亡有107人。

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教育部表示，為考量「交通意外、自殺自傷、意外事件」為學生死亡最多項目，因此教育部也每年特別針對上述項目辦理「交通安全種子教官研習、自殺防治、校園安全研習、基本急救技術」等教育訓練，以精進各校防護機制。

此外，國教署依學生發生事故傷亡率較高的類型，區分「交通安全、水域安全、防墜安全、防災安全、食藥安全」5大主題，規劃發展各學習階段適齡適性之安全教育課程模組。預計自110學年度推動實施，請學校將安全教育納入學校「校訂課程」，或適當融入領域課程，增強學生安全素養、自救與解決問題之能力。

國教署也提到，考量學生居住安全，且為提升大專校院學生住宿環境之數量及品質，並減輕弱勢學生校外租金負擔，自108年9月啟動「弱勢學生助學計畫精進措施暨新世代學生住宿環境提升計畫」，引導學校將學生宿舍融入教學、同儕交流及創意等機能，營造學生宿舍成為新世代學生學習空間，計畫以5年為一期，總經費50億元，包括4大策略措施，校外弱勢學生租金補貼、校外學生社會住宅空床補助、校內學生宿舍建築貸款利息補助、校內學生宿舍規劃設計整體改善補助。

教育部強調，3日已再發函至全國各級學校與各縣市政府，要求各校依據「校園安全實施要點、校園安全防護注意事項、強化校園防護機制實施計畫」等規定，落實校園安全檢核、盤點治安熱點、校園安全地圖及相關安全防護機制與措施。

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