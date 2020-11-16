林佳龍要組「自行車交通隊」　月底親自騎車接力環島大體檢

▲自行車節主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」，圓滿完騎。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

2020年台灣自行車節主軸活動之一「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」於11月15日圓滿完騎。配合2021年是自行車旅遊年，交通部長林佳龍預計月底與次長、主秘等人接力環島，親自示範並體檢台灣自行車旅遊環境。

「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」團員有來自各行各業的台灣騎士及現居台灣的11個國家外籍車友，用自行車踩踏出瘋台灣最適合的速度，體驗各地風土文化、美食美景，深刻感受台灣的魅力。

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領航騎士浪漫台三線團、E-Bike環島團、台北騎士團從交通部觀光局副局長林信任手上領取剛出爐的環島證書，一幅幅照片勾起環島九天與原本不認識的團員們創造在台灣共同的回憶與故事，相約再續騎車緣。

▲交通部長林佳龍月底會與交通部次長及主秘接力環島，示範並體檢台灣的自行車旅遊環境。（圖／觀光局提供）

林信任在完騎頒證儀式上恭喜成功挑戰環島的車友們，並表示2021年是自行車旅遊年，騎自行車是深度旅遊最好的方式，可以深刻感受鄉鎮的魅力，認識各地文化的差異。

事實上，交通部公路總局、觀光局及13個國家風景區管理處也都派員加入領航騎士團的行列，月底交通部長林佳龍也會與交通部次長及主秘接力環島，示範並體檢台灣的自行車旅遊環境，交通部全體總動員，以親身體驗帶動自行車國民旅遊，努力為觀光注入豐沛能量，擦亮自行車旅遊的招牌，期待台灣成為全球熱愛的自行車騎乘樂園。

▲領航騎士浪漫台三線團、E-Bike環島團、台北騎士團，從觀光局副局長林信任手上領取剛出爐的環島證書。（圖／觀光局提供）

在台灣生活多年的荷蘭在台辦事處前代表紀維德，身為台灣女婿的他表示，在荷蘭騎車是從小到大的生活，不同的是，荷蘭的路很平，台灣起起伏伏，騎車需要好體力，此行加入領航騎士浪漫台三線團，到了很多未曾去過的鄉鎮，好在有電輔車加持，爬坡、逆風都不是問題。

紀維德表示，整團一個接著一個，在道路上跟風景結合，成為最美的旅遊畫面，有了這次環島經驗，未來將推薦給更多荷蘭及外國友人，一定要來體驗自行車環台之旅。

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