「台中捷運玩什麼？」他列出玩樂路線圖　網一看註記「2字」笑噴

▲台中捷運。（圖／台中市政府提供）

記者施怡妏／綜合報導

台中捷運於11月16日開始第一階段試營運，吸引不少民眾嘗鮮試乘，但21日中午於高鐵台中站尾軌發生列車異常事件，決定全面暫停試營運。一名網友研究台中捷運路線圖後，列出綠線18站好吃、好玩的景點，但其中有兩站竟然寫著「荒涼」，不但沒有景點，就連餐廳、賣場都沒有，網友們看到後全笑翻。

原PO在PTT板上發文，分享自己整理出的「台中捷運玩樂路線」，依序列出各站能玩耍的景點還有餐廳，「剛剛稍微研究一下，大概可以這樣玩」。列表中，台中市政府站有新光三越和遠東百貨，水安宮站則有家樂福、屋馬、森森、鼎王和輕井澤，但烏日區的「九張犁站」及「九德站」卻註記為「荒涼」。

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▲九張犁站及九德站竟被標記「荒涼」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，引起許多網友熱議，「荒涼x2套餐」、「文心中清還有中興網球場、普將游泳池」、「文華高中還有俊美食品」、「還是騎機車實在點，只有這一條沒搞頭」、「沿線真的沒什麼好玩的，景點都不在捷運旁」、「看來是沒什麼好玩的，可惜」。

但也有網友指出，從市政府轉乘BRT往東，可以搭去勤美綠園道、科博館、植物園；轉乘BRT往西則可以搭去新光三越、大遠百、澄清jmall美食街、東海大學商圈，其實都很不錯。

然而，據《中央社》報導，台中市政府交通局長葉昭甫表示，捷運綠線周邊景點可能沒有緊鄰捷運站，必須仰賴其他大眾運輸工具，隨著捷運綠線通車，交通局之後也會做調整，會新闢5條公車路線，並更改10條既有公車路線，過去場站周邊沒有公車路線就會新闢，透過公車新路線讓捷運有擴散的可能。