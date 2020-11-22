閨蜜借電腦忘登出！　她點開「通知訊息」秒淚崩：奇數友情玩不起

▲原PO一直以為三人的感情很要好。（示意圖／翻攝PEXELS）

記者施怡妏／綜合報導

「三人行玩好是SHE，玩壞是甄嬛傳」，一名女網友心碎表示，找另外兩位閨蜜出遊但都被拒絕，於是心想「改天再去也可以」。直到某天其中一名閨蜜向她借電腦，拿回來後發現對方郵件忘記登出，訊息跳出訂房通知，還寫著「好險這次沒有找XX（原PO）」，瞬間淚崩直呼「以為是閨蜜，其實是工具」。

該名女網友在「Dcard」發文，前陣子約兩位閨蜜一起三人出遊，但都被回絕，於是心想「沒關係，改天再去也可以」。直到某一天，一名閨蜜向她借電腦，隔天拿到電腦後，發現有郵件的通知，點進去後發現，閨蜜的信箱忘記登出了，沒想到卻因此看到心碎一幕。

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點開後發現，是另外兩名閨蜜出遊玩的訂房通知信，上面還寫著「好險這次沒有找XX（原PO），每次都在那邊跟我說要出去曬太陽，跑戶外行程，到底誰想要曬太陽阿！」她看完後在電腦前秒落淚。

▲原PO心碎表示，原來我只是工具人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

她透露，每次出遊玩大家都說沒有意見，「現在回想起來，我才發現是自己蠢」，一直以為他們都喜歡我排的行程跟住宿，原來只有自己一頭熱，「只有在他們需要利用我的時候，我才有存在價值，原來我只是工具人，奇數友情真的玩不起」。

貼文一出後，許多網友紛紛安慰她，「沒事，藉由這次讓你看清也是不錯」、「三人行必有人落單」、「誰都不想當被遺忘的那個」、「比假面騎士還假面的假面友情」、「這種女的可怕，不爽不會直接講」、「真的不要三個人，心裡多少都會不平衡，怕會被拋棄，會想要在三個人裡面當最重要的人，尤其出去玩到底是要訂四人房，還是兩人房加床，那誰要睡那個加床的位置？」