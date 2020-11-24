「阿伯，要請你回家」中鋼主任墜崖毀容趴8天　姊認屍淚別帶他走

記者許力方、洪靖宜、吳世龍、黃子倩／高雄報導

中鋼通運安全衛生室63歲傅姓主任失蹤8天，17日下午在西子灣聚餐後失聯，監視器拍到他最後身影，獨自從中山大學旁小路進入柴山，搜救隊24日上午終於在觀海崖下方發現遺體，不幸摔落100公尺岩壁，臉朝下已經面目全非，全身多處骨折，死亡多時，家屬忍痛趕上山認屍，姊姊更當場淚崩向搜救人員鞠躬道謝。

高雄消防24日持續出動搜救隊前往柴山高處搜索，軍方、民間救難團體也加入搜救，上午11時許，搜救人員爬過鐘乳石山洞，崎嶇小路中踩過落石，終於在秘境「觀海崖」正下方100多公尺處發現傅姓男子，不斷喊著「阿伯，我們要請你回家！」但他已經完全沒有動靜，趴在岩壁上面目全非，身上多處瘀青，右腿有粉碎性骨折，已死亡多日。

消防人員指出，發現傅姓主任時已經明顯死亡，並在上方50公尺處發現他的背包，再往更上方找到印章，初判是墜落受傷後，又負傷繼續移動，應該再度發生摔落跡象，詳細原因則交給警方進一步研判；同時試圖將遺體吊掛送往高地，通知檢方鑑識人員及家屬上山認屍。

▲中鋼運通主任失蹤8天，家屬淚崩認屍。（圖／翻攝「柴山志工奉茶隊」臉書）



▲搜救隊前往搜山，觀海崖下方找到失蹤男子。（圖／翻攝「鳳祥義消救助分隊」）



傅姓姊姊得知噩耗，當場淚崩向搜救人員鞠躬道謝，哭著說「謝謝大家，非常謝謝，我們感恩不盡，你們的辛苦，我們也很心疼…」她悲傷地說，因為沒有把弟弟照顧好，承受這樣的責難，每一份力量他們都很感激，將帶著弟弟回家。

搜救人員表示，事發地點比較陡峭，屬於軍區，平常很少人進去、很少人爬，小路複雜且沒有路標。中華戶外探險協會副理事長宋德威也指，因發現位置剛好在觀海崖正下方，死者身上部分骨折，有可能是從上面跌落下來，山友常到少女峰、觀海崖，並沒有想到下面懸崖峭壁那麼深。

傅姓主任17日下午和同事在西子灣聚餐後，隨即失去聯絡，警方搜尋手機定位，訊號最後位置在柴山路20-1號機房附近，經調閱監視器，發現他的最後身影，身穿短褲短袖和涼鞋，約下午3時從中山大學旁小路獨自進入柴山，之後數天都沒有消息，直到24日才有登山客在觀海崖看到遺體。

壽山國家自然公園企劃經理科曾翔裕表示，園區裡北壽山部分屬於軍事管制區，維持原始林狀態，人工設施非常少，經常有網紅在網路上宣傳柴山秘境，導致不知情民眾誤闖。據悉，觀海崖就是山西海岸秘境B路線的終點，路徑陡峭，可眺望台灣海峽美景。

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▼遺體上方找到背包、印章，死者疑似負傷又摔墜崖。（圖／記者洪靖宜翻攝）

