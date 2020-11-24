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「高雄市民給我一生一次的機會」 陳其邁：兩年前的今晚無比難忘

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▲高雄市長陳其邁臉書發表就職100天感言。（圖／翻攝陳其邁臉書）

政治中心／台北報導

12月1日是高雄市長陳其邁就職100天，對於這三個多月來的市政工作，陳其邁表示，這是高雄市民給他一生一次的機會，高雄還有很多改革，他會更努力，市府團隊也正在一步一步地做。

陳其邁24日深夜透過臉書表示，兩年前的今晚，是他這一生中無比難忘的日子，他辜負高雄鄉親的期待，也辜負自己對自己的期待，再多的鞠躬與道歉都無法代表他內心的自責。

陳其邁回憶，那一個晚上，鄉親們雖然難過，但依舊彼此擁抱、打氣的模樣，給他繼續站著，沒有倒下的勇氣和力量，而他也知道從那一個晚上之後，只有更加千百萬倍的努力，才能對得起鄉親和我深愛的故鄉，「謝謝所有不離不棄的聲音，陪伴我繼續前行；謝謝所有批評指教的聲音，促使我變得更好。」

對於上任高雄市長將近一百天的日子，陳其邁也細數正在運作的多項工作，其中，包括農業保險加碼20%、仁武產業園區動工、橋頭科學園區加速中、亞洲新灣區的5G與AIoT新創園區成型、輕軌與捷運路網持續完善、全國首創的24小時夜間托育中心，以及高齡整合長期照護中心。

陳其邁表示，未來還有很多改革，市府團隊正在一步一步努力做，「這是高雄市民再次給予我機會，一生唯一一次的機會」，他會用盡所有的力氣，即使耗盡全身的汗水，也不要再讓鄉親和支持者留下任何一滴失望的淚水。

最後，他在臉書上也留下一段文字強調，高雄之所以開闊，是因為海洋城市的多元包容；高雄人充滿智慧，來自於偉大市民毫不保留的熱情與惕勵。

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