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苗栗9旬翁「碰一聲」昏倒撞頭　妻嚇傻急報警！消防員CPR救一命

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▲苗栗9旬老翁，在家突然昏倒撞頭，經消防人員施以CPR急救後，由警車開道協助送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗9旬老翁，在家突然昏倒撞頭，經消防人員施以CPR急救後，由警車開道協助送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名陳姓老翁（93歲），日前在家中吃完中餐後，不明原因突然暈倒，強大的撞擊聲引起陳妻注意，驚嚇得立即報警前往處理。警方受理報案後，立即前往現場並通知消防隊到場初步對老翁以CPR急救後，由警車開道火速送往市區一間醫院急救，即時保住寶貴性命。

苗栗分局表示，北苗派出所警員羅翊嘉、陳尚廷接獲通報後立即前往查看，抵達時發現，年約90歲的老翁倒臥在客廳，其妻告知警方其突然暈倒後呼叫都沒有回應，員警先行安撫妻子情緒，同時通知消防隊救護人員到場；救護人員到場先行以CPR方式初步急救後，由警車開道迅速送往醫院急救，經醫院急救治療後該名老翁恢復呼吸心跳，無生命危險。

▲消防人員將老翁送上救護車後，再由警車開道，火速送往醫院急救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防人員將老翁送上救護車後，再由警車開道，火速送往醫院急救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳妻到醫院見到先生身體無礙，讓她頓時卸下心中的大石頭，同時對於警方及消防救護人員積極救人，挽救寶貴性命，表示萬分感謝，同時也對先生造成警方及消防人員的奔波表示歉意。

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