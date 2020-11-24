快訊／找到了！中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天　曝屍峭壁

▲中鋼運通主管獨爬高雄柴山失聯，搜救隊不放棄持續搜救 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、吳世龍、黃子倩／高雄報導

高雄柴山17日發生登山客失聯事件，中鋼運通安全衛生室一名傅姓主任與同事聚餐後，下午3時許獨自一人從中山大學文學院旁小徑進入柴山，之後附近的監視器再也沒有拍到他的身影。警方獲報後隨即組織救難隊上山搜尋，不過一直未發現傅男下落，傳出24日終於找到了，但人已經死亡。

中鋼運通安全衛生室傅姓主任17日下午與同事聚餐後失聯，家屬透過電話、網路私訊及詢問親友都找不到人，決定報警求救。警方獲報後調閱沿線監視器，發現傅男最後出現在中山大學文學院旁往柴山的小徑，懷疑傅男獨自攀爬柴山時意外失聯，隨即組織救難隊上山搜尋。警方及消防特搜、民間搜救和軍方出動搜索，甚至連柴山多處隱密的洞穴都進入找人，但仍未發現傅男下落。

一直到24日消防局派出鼓山、中華、新莊、左營、十全、鼎金、大昌分隊、特搜中隊及特搜中隊搜救犬隊7車25人1犬、壽管處2人、陸戰隊7人、保七總隊2人、高雄市高縣救難協會10人、紅十字會5人、山友2人、家屬8人，共計61人分7組前往不放棄繼續搜尋。一直到11時35分搜救人員於柴山觀海崖西南西方約100公尺岩壁處尋獲到失聯的傅姓主任，但遺憾的是找到人時已經明顯死亡。